Китайский концерн GoldSky провел сертификацию продукции ЗТМК

ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) прошел сертификацию у одного из крупнейших китайских потребителей титановой губки - компании GoldSky, сообщается в пресс-релизе предприятия в среду.

При этом уточняется, что право поставлять титановую губку китайской компании ЗТМК получил после завершения комплексного аудита, проведенного уполномоченными специалистами GoldSky.

Концерн GoldSky является титановым подразделением китайской государственной финансово-промышленной группы XiangTou Holding Group. Компания работает на рынке более 10 лет и входит в TOP-5 крупнейших потребителей титановой губки в Китае с активами в почти $700 млн. Предприятие специализируется на производстве титановых слитков и титанового проката разнообразной номенклатуры. Кроме поставок крупным мировым потребителям, GoldSky является одним из немногих поставщиков титанового проката для китайской государственной авиационной корпорации AVIC.

В пресс-релизе поясняется, что специальная сертификация ЗТМК состояла из нескольких этапов. На первом этапе продукция комбината прошла качественный аудит в лабораториях концерна GoldSky в Китае. После этого уполномоченные специалисты GoldSky лично посетили ЗТМК и провели комплексный аудит работы всех подразделений комбината, включая выполнение предприятием международных требований по экологии и безопасности.

"Мы заинтересовались украинским предприятием еще несколько лет назад, как только продукция ЗТМК прошла международную сертификацию в Bureau Veritas. Но у нас очень высокие требования к качеству продукта, поэтому мы несколько раз запрашивали образцы титановой губки ЗТМК на пробу, чтобы протестировать ее непосредственно в своих в лабораториях в Китае. По результатам исследований мы убедились, что по качеству украинская губка ЗТМК не уступает продукции мировых лидеров и полностью отвечает нашим требованием", - прокомментировал ситуацию директор по закупкам концерна GoldSky Лерой Ванг, которого цитирует пресс-служба.

Директор ЗТМК Владимир Сивак отметил, что GoldSky не первый серьезный мировой игрок, с которым начинает работать предприятие.

"С 2015 года ЗТМК вышел в абсолютно новую нишу. Предприятие начало поставлять титановую губку крупнейшим потребителям из США, Европы и Китая для дальнейшего ее использования в аэрокосмической отрасли", - констатировал топ-менеджер.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF - 49%-ной долей.

ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) управляет 51%-ной долей ООО "ЗТМК".