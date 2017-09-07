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Китайский концерн GoldSky провел сертификацию продукции ЗТМК
07:30 07.09.2017 |
ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) прошел сертификацию у одного из крупнейших китайских потребителей титановой губки - компании GoldSky, сообщается в пресс-релизе предприятия в среду.
При этом уточняется, что право поставлять титановую губку китайской компании ЗТМК получил после завершения комплексного аудита, проведенного уполномоченными специалистами GoldSky.
Концерн GoldSky является титановым подразделением китайской государственной финансово-промышленной группы XiangTou Holding Group. Компания работает на рынке более 10 лет и входит в TOP-5 крупнейших потребителей титановой губки в Китае с активами в почти $700 млн. Предприятие специализируется на производстве титановых слитков и титанового проката разнообразной номенклатуры. Кроме поставок крупным мировым потребителям, GoldSky является одним из немногих поставщиков титанового проката для китайской государственной авиационной корпорации AVIC.
В пресс-релизе поясняется, что специальная сертификация ЗТМК состояла из нескольких этапов. На первом этапе продукция комбината прошла качественный аудит в лабораториях концерна GoldSky в Китае. После этого уполномоченные специалисты GoldSky лично посетили ЗТМК и провели комплексный аудит работы всех подразделений комбината, включая выполнение предприятием международных требований по экологии и безопасности.
"Мы заинтересовались украинским предприятием еще несколько лет назад, как только продукция ЗТМК прошла международную сертификацию в Bureau Veritas. Но у нас очень высокие требования к качеству продукта, поэтому мы несколько раз запрашивали образцы титановой губки ЗТМК на пробу, чтобы протестировать ее непосредственно в своих в лабораториях в Китае. По результатам исследований мы убедились, что по качеству украинская губка ЗТМК не уступает продукции мировых лидеров и полностью отвечает нашим требованием", - прокомментировал ситуацию директор по закупкам концерна GoldSky Лерой Ванг, которого цитирует пресс-служба.
Директор ЗТМК Владимир Сивак отметил, что GoldSky не первый серьезный мировой игрок, с которым начинает работать предприятие.
"С 2015 года ЗТМК вышел в абсолютно новую нишу. Предприятие начало поставлять титановую губку крупнейшим потребителям из США, Европы и Китая для дальнейшего ее использования в аэрокосмической отрасли", - констатировал топ-менеджер.
ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.
Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF - 49%-ной долей.
ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) управляет 51%-ной долей ООО "ЗТМК".
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Расследованием установлено, что в мае 2014 года Национальный банк и "Подол Недвижимость" заключили ипотечный договор по обеспечению требований НБУ как ипотекодержателя по договору рефинансирования от 3 марта 2009 года. Предметом ипотеки по указанному договору выступило указанное здание.
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