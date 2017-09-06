ООО "Голден Деррик" прошло экспертизу материалов, которые подаются для получения специальных разрешений на пользование недрами.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке. По его данным, экспертиза пройдена в середине августа в ГП "Информационный геологический фонд Украины" (Геоинформ Украины). Положительные заключения получены в отношении шести участков: Бутивско-Миргородской и Флеривско-Юбилейной площадей (обе содержат газ сланцевых пород), Пивденно-Свистункивской, Пивнично-Федоривской, Майоровской, и Клюшникивской (вмещают нефть и природный газ).

Положительный экспертный вывод "Геоинформа Украины" является последней стадией перед выдачей спецразрешения на пользование недрами Госслужбой геологии и недр, к которой с соответствующими ходатайствами уже обратился "Голден Деррик".

По данным ЭП, все шесть площадей компания рассчитывает получить на внеконкурсной основе. В своем ходатайстве она опирается на то, что ее соответствующие обращения в Геослужбу были зафиксированы еще в прошлом году, когда в "Порядке выдачи спецразрешений" существовали исключения для внеконкурсного распределения участков полезных ископаемых. Одним из этих исключений была принадлежность "не менее 25%" уставного фонда заявителя государству.

33% ООО "Голден Деррик" владеет государственная НАК "Надра Украины".

Остальные 67% - оффшору Hartlog Limited из орбиты владельца MosCityGroup Павла Фукса. Он известен скупкой токсичных активов у окружения Виктора Януковича.

Как сообщала ЭП, весной т.г. сегодняшним бенефициаром "Голден деррик" рассматривалась возможность переименования компании в ООО "Нефтегазодобывающая компания "Аскон Украина".

В настоящее время ООО "Голден Деррик" владеет спецразрешениями на пользование недрами трех площадей: Ново-Диканской (сланцевый газ), Попаснянско-Самарской и Пивнично-Перещепинской (нефть и природный газ).