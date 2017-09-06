ТОП-10 страховщиков занимают 54% ОСАГО, - МТСБУ

Моторное (транспортное) страховое бюро констатирует, что ТОП-10 страховых компаний по сбору премий занимают 54% рынка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта.

Об этом свидетельствуют данные бюро, передают Українські Новини.

МТСБУ обнародовало статистические показатели деятельности страховщиков во втором квартале 2017 года.

Во втором квартале 2017 страховщики получили более 1 млрд гривен страховых премий по договорам ОСАГО.

При этом ТОП-10 страховщиков по сумме премий остался почти неизменным.

Удельный вес ТОП-10 в общей сумме страховых премий составляет 53,6%.

При этом почти все компании-лидеры по привлечению страховых премий являются лидерами и по страховым выплатам.

Удельный вес ТОП-10 по сумме выплат составляет 52,9% в сумме всех страховых выплат.

Средний срок урегулирования убытков во втором квартале составил 106 дней от даты ДТП.

Количество жалоб на страховые компании в течение последнего квартала выросло вдвое и составило 444 жалобы, причем треть жалоб касались действий одной компании - СК "Европейский страховой союз".

Также значительное количество жалоб получены на действия СК "УТСК", СК "Эталон", СК "Киев Ре" и СО "Доминанта".

Рост количества жалоб происходит на фоне роста общего количества обращений по страховым случаям.

Среднерыночный показатель соотношения жалоб к количеству урегулированных дел составляет 1,36%.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам ОСАГО на 14,7% до 3,407 млрд гривен.

ТОП-10 компаний на рынке ОСАГО: