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ТОП-10 страховщиков занимают 54% ОСАГО, - МТСБУ
10:41 06.09.2017 |
Моторное (транспортное) страховое бюро констатирует, что ТОП-10 страховых компаний по сбору премий занимают 54% рынка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта.
Об этом свидетельствуют данные бюро, передают Українські Новини.
МТСБУ обнародовало статистические показатели деятельности страховщиков во втором квартале 2017 года.
Во втором квартале 2017 страховщики получили более 1 млрд гривен страховых премий по договорам ОСАГО.
При этом ТОП-10 страховщиков по сумме премий остался почти неизменным.
Удельный вес ТОП-10 в общей сумме страховых премий составляет 53,6%.
При этом почти все компании-лидеры по привлечению страховых премий являются лидерами и по страховым выплатам.
Удельный вес ТОП-10 по сумме выплат составляет 52,9% в сумме всех страховых выплат.
Средний срок урегулирования убытков во втором квартале составил 106 дней от даты ДТП.
Количество жалоб на страховые компании в течение последнего квартала выросло вдвое и составило 444 жалобы, причем треть жалоб касались действий одной компании - СК "Европейский страховой союз".
Также значительное количество жалоб получены на действия СК "УТСК", СК "Эталон", СК "Киев Ре" и СО "Доминанта".
Рост количества жалоб происходит на фоне роста общего количества обращений по страховым случаям.
Среднерыночный показатель соотношения жалоб к количеству урегулированных дел составляет 1,36%.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам ОСАГО на 14,7% до 3,407 млрд гривен.
ТОП-10 компаний на рынке ОСАГО:
ТОП-10 СК по страховым премиям
ТОП-10 СК по выплатам
|Название
|Сумма премий
|Название
|Сумма выплат
|"Оранта"
|84 577 432,78
|"Провідна"
|36 432 422,23
|"Провідна"
|75 725 355,19
|"АХА Страхование"
|33 070 233,72
|"ТАС"
|74 796 873,98
|"Оранта"
|30 161 656,78
|"Княжа"
|52 673 178,77
|"ТАС"
|27 829 618,19
|"УПСК"
|50 616 505,64
|"ПЗУ Украина"
|24 654 660,28
|"ПЗУ Украина"
|46 108 782,41
|"Княжа"
|23 897 437,07
|UNIQA
|42 885 195,64
|UNIQA
|22 971 915,84
|"АХА Страхование"
|42 330 194,92
|"УПСК"
|20 727 944,41
|"Доминанта"
|38 827 305,73
|"Доминанта"
|15 929 225,02
|"Юнивес"
|36 254 553,09
|"Країна"
|13 233 230,18
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