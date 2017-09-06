Ощадбанк ввел технологию 3D Secure для защиты карточных расчетов в сети Интернет

Государственный Ощадный банк для дополнительной защиты пользователей платежных карт от мошенничества ввел технологию 3D Secure, что повышает безопасность расчетов в Интернете.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.

"Отныне при осуществлении онлайн-оплаты на сайтах, поддерживающих эту технологию, пользователь карточки будет получать одноразовый пароль для подтверждения расчета по каждой операции. Сайты с поддержкой 3D Secure имеют обозначение Verified by VISA или MasterCard SecureCode. Расчеты на сайтах, которые не подключены к вышеуказанной технологии, осуществляются по-прежнему с вводом реквизитов: номера карты, срока ее действия и CVV-кода, размещается на обратной стороне карточки", - сообщает Ощадбанк.

Пароль для дополнительной верификации можно получить в SMS-сообщении, направленном банком.

Если клиент не подключил сервис SMS-сообщений либо не сообщил банку свой финансовый номер, получить одноразовый пароль можно в банкомате или информационно-платежном терминале.

Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 2-е место (220,7 млрд гривен) среди 88 действующих банков.