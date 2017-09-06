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FreshForex предлагает своим клиентам использовать платформу MetaTrader 5
16:33 05.09.2017 |
Брокер FreshForex постоянно стремится внедрять самые новые технологии и предоставлять популярные сервисы для своей торговой платформы.
Теперь вместе с платформой MetaTrader 4 брокер предлагает использовать улучшенную торговую платформу MetaTrader 5, которая обладает расширенным набором функций, которые позволят существенно улучшить торговую деятельность всех клиентов.
MetaTrader 5 имеет огромное количество инструментов, предлагает разнообразие графиков и множество технических индикаторов, обновленные типы торговых ордеров, торговых графиков. Помимо этого, была предложена улучшенная история котировок, довольно продвинутая система для тестирования торговых стратегий, детальный экономический календарь. Данный инструмент позволяет всегда быть в курсе важных событий на рынке, и эта информация очень важна при заключении торговых сделок.
В платформе MetaTrader 5 была введена поддержка локированных торговых позиций, благодаря чему можно будет работать в том же режиме, что и с MT4.
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