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"Нафтогаз" объявил торги по закупке услуг аудита финотчетности
09:02 05.09.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" объявил торги по закупке услуг аудита годовой финансовой отчетности компании по МФСО и проверке ее финансово-хозяйственной деятельности, сообщила пресс-служба НАК в понедельник.
"Основные задачи, которые должны быть реализованы: обзор промежуточной отдельной финансовой отчетности "Нафтогаза" за девять месяцев 2017 и девять месяцев 2018 года, аудит отдельной финансовой отчетности за 2017 и 2018 годы, аудит консолидированной финансовой отчетности за 2017-2018 годы. Также аудитор должен осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с условиями договора с Международным банком реконструкции и развития", - указано в сообщении.
Ожидаемая стоимость закупки - до 45,4 млн грн, срок оказания услуг - до 30 июня 2019 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 2 октября.
Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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