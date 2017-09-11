Среднесрочная стратегия (8-10 лет) повышения специфической ставки акцизного налога на табачные изделия на 20% ежегодно должна быть разработана правительством для гармонизации с европейскими ставками, считает генеральный директор компании "JTI Украина" Виктор Веклич.

"В рамках этой дискуссии (о повышении акцизов - ИФ) "JTI Украина" предлагает принять долгосрочный план повышения акцизных ставок до уровня европейских, который предусматривал бы ежегодное повышение специфической и минимальной ставок акциза на 20%", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, это позволит гармонизировать украинские ставки с европейскими в течение 8-13 лет, что очень близко к тем срокам, которые понадобились странам Восточной Европы на гармонизацию.

"При этом такой сценарий не будет шоковым ни для государства, ни для отрасли, ни для потребителей. Мы считаем, что адвалорная составляющая должна оставаться на том уровне, на котором она есть сегодня", - отметил гендиректор компании.

В.Веклич добавил, что сейчас представители отрасли совместно с Министерством финансов работают над предсказуемым трехлетним планом повышения ставок, но ведомство намерено в 2018 году повысить специфическую ставку акциза почти на 30%.

По информации компании, цены на сигареты в 2017 году стабилизировались по сравнению с 2015-2016 годами, когда отрасль находились в состоянии ценовой войны.

"Средняя цена пачки сигарет на рынке за шесть месяцев 2017 года возросла почти на 10%. Хотя должна была бы вырасти, минимум, на 20%, если бы 40%-ое повышение акциза с 1 января 2017 года немедленно передавалось в цену", - уточнил руководитель "JTI Украина".

По его словам, случаи необоснованного занижения цен встречаются до сих пор и риск повторения масштабных ценовых войн остается. Поэтому компания приветствует текущий диалог по разработке механизма предотвращения продажи сигарет по цене ниже экономически обоснованной (себестоимость плюс налоги).

"Мы хотим получить поддержку правительства в том, что разработка такого механизма нужна, потому что его отсутствие приводит к снижению поступлений в бюджет. На уровне Министерства финансов существует рабочая группа по этому вопросу под руководством Евгения Капинуса, государственного секретаря Министерства финансов", - добавил он.

В.Веклич уточнил, что в ЕС используется фискальный механизм "повышенной ставки минимального акцизного обязательства" в случаях, когда стоимость пачки сигарет в рознице ниже экономически обоснованного уровня.

Как сообщалось, Верховная Рада проголосовала за повышение в 2017 году специфической ставки акциза на сигареты на 40% - до 445,56 грн за 1 тыс. штук без повышения адвалорной ставки (12%).

В Украине JTI представлена табачной фабрикой в Кременчуге (Полтавская обл.). Наиболее известными брендами в портфеле JTI являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD. Продукция реализуется в Украине, а также экспортируется в 17 стран.