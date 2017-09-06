НАК "Нафтогаз Украины" объявляет открытые торги на предоставление инвестиционно-банковских услуг при отделении деятельности по транспортировке газа ("анбандлинг") и привлечении партнера к управлению газотраснпортной системой (ГТС) Украины, сообщила пресс-служба компании.

"Основные задачи, которые должны быть реализованы: оценка рисков отделения и рекомендации по уменьшению их негативного воздействия; создание условий для успешного отбора квалифицированного партнера по управлению ГТС; помощь в структурировании взаимоотношений с основными заинтересованными сторонами (акционерами оператора ГТС и заказчика, кредиторами, органами государственной власти и т.д.)", - говорится в сообщении.

Как добавляют в НАК, подрядчик также должен предоставить помощь в подготовке документов, необходимых для процесса отбора квалифицированного партнера, включая подготовку проекта условий и порядка проведения конкурса и критериев выбора; подготовку перечня потенциальных партнеров. Кроме того, перечень его задач включает определение основных коммерческих условий сделки с квалифицированным партнером; структурирование сделки; информационное и другое необходимое сопровождение привлечения партнера.

Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет до $7,6 млн.

Участники торгов должны подтвердить наличие: материально-технической базы, в частности офисов, в минимум трех странах ЕС; работников соответствующей квалификации с опытом работы в сфере слияний и поглощений в нефтегазовой отрасли в странах ЕС в течение последних пяти лет; необходимых сертификатов; опыта выполнения аналогичных договоров.

Конечный срок подачи тендерных предложений - до 11:00 2 октября 2017 года

Как сообщалось, в соответствии с постановлением Кабмина № 496 от 1 июля 2016 г. отделение оператора ГТС должно состояться в течение 30 дней с даты вступления в силу окончательных решений по сути арбитражных дел между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.