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"Нафтогаз" объявил тендер на инвестиционно-банковские услуги при "анбандлинге" и привлечении партнера к управлению ГТС
08:43 06.09.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" объявляет открытые торги на предоставление инвестиционно-банковских услуг при отделении деятельности по транспортировке газа ("анбандлинг") и привлечении партнера к управлению газотраснпортной системой (ГТС) Украины, сообщила пресс-служба компании.
"Основные задачи, которые должны быть реализованы: оценка рисков отделения и рекомендации по уменьшению их негативного воздействия; создание условий для успешного отбора квалифицированного партнера по управлению ГТС; помощь в структурировании взаимоотношений с основными заинтересованными сторонами (акционерами оператора ГТС и заказчика, кредиторами, органами государственной власти и т.д.)", - говорится в сообщении.
Как добавляют в НАК, подрядчик также должен предоставить помощь в подготовке документов, необходимых для процесса отбора квалифицированного партнера, включая подготовку проекта условий и порядка проведения конкурса и критериев выбора; подготовку перечня потенциальных партнеров. Кроме того, перечень его задач включает определение основных коммерческих условий сделки с квалифицированным партнером; структурирование сделки; информационное и другое необходимое сопровождение привлечения партнера.
Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет до $7,6 млн.
Участники торгов должны подтвердить наличие: материально-технической базы, в частности офисов, в минимум трех странах ЕС; работников соответствующей квалификации с опытом работы в сфере слияний и поглощений в нефтегазовой отрасли в странах ЕС в течение последних пяти лет; необходимых сертификатов; опыта выполнения аналогичных договоров.
Конечный срок подачи тендерных предложений - до 11:00 2 октября 2017 года
Как сообщалось, в соответствии с постановлением Кабмина № 496 от 1 июля 2016 г. отделение оператора ГТС должно состояться в течение 30 дней с даты вступления в силу окончательных решений по сути арбитражных дел между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
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