Банк "Львив" (Львов) увеличивает уставный капитал на 33,5 млн грн, или на 10,9%, - до 338,905 млн грн путем дополнительного выпуска акций.

Как говорится в официальном сообщении банка в прессе, акционеры финансового учреждения на общем собрании 30 августа приняли решение об увеличении уставного капитала.

Банк проведет частное размещение акций допвыпуска номиналом 0,1 грн в два этапа в период с 10 по 23 ноября 2017 года.

По состоянию на 30 августа 2017 года уставный капитал банка составлял 305,405 млн грн.

Банк "Львив" зарегистрирован в 1991 года. Его крупнейшим акционером на 1 января 2017 года являлось ООО "Нью Прогресс Холдинг" (99,8857%), крупнейшим бенефициаром - гражданин Исландии Маргеир Петурсон.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2017 года по размеру общих активов (1,484 млрд грн) банк "Львив" занимал 44-е место среди 88 действовавших в стране банков.