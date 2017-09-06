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Банк "Львив" увеличивает уставный капитал на 11%
07:29 06.09.2017 |
Банк "Львив" (Львов) увеличивает уставный капитал на 33,5 млн грн, или на 10,9%, - до 338,905 млн грн путем дополнительного выпуска акций.
Как говорится в официальном сообщении банка в прессе, акционеры финансового учреждения на общем собрании 30 августа приняли решение об увеличении уставного капитала.
Банк проведет частное размещение акций допвыпуска номиналом 0,1 грн в два этапа в период с 10 по 23 ноября 2017 года.
По состоянию на 30 августа 2017 года уставный капитал банка составлял 305,405 млн грн.
Банк "Львив" зарегистрирован в 1991 года. Его крупнейшим акционером на 1 января 2017 года являлось ООО "Нью Прогресс Холдинг" (99,8857%), крупнейшим бенефициаром - гражданин Исландии Маргеир Петурсон.
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2017 года по размеру общих активов (1,484 млрд грн) банк "Львив" занимал 44-е место среди 88 действовавших в стране банков.
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