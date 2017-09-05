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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине представили новый легкий самолет Y1 "Дельфин"

В Украине представили новый легкий самолет Y1 "Дельфин"
 

ГП "Одесский авиационный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", по собственной инициативе разработало новый легкий 4-местный одномоторный самолет, который получил название Y1 "Дельфин".

Легкость управления и гибкость применения этого самолета позволяет использовать его как первую ступень в обучении летчиков, как патрульный самолет для мониторинга приграничных зон или лесных пожаров, а также как акробатический или легкий пассажирских самолета, передает пресс-служба "Укроборонпрома".


Y1 "Дельфин" в деле подготовки летчиков как нельзя лучше подходит для первых полетов, во время которых курсанты осваивают азы летного дела. Он оснащен двигателем от французской компании Societe de Motorisations Aeronautiques, входящей в масштабный авиа-конгломерата Safran SA. Этот двигатель способен разгонять Y1 "Дельфин" до 385 км/ч и обеспечивает беспосадочный полет на расстояние до 1320 км.

Конструкция самолета позволяет выполнение сложного и высшего пилотажа, благодаря чему курсанты могут освоить основы современного маневрового воздушного боя, а также вывода самолета из штопора. Самолет может оснащаться бортовым оборудованием как на базе традиционных аналоговых приборов, так и современным цифровым, которое получило название "стеклянная кабина" и используется в большинстве современных самолетов, в том числе в Ан-148/158/178 и Ан-132D.

Сейчас специалисты завода продолжают работу над созданием специализированных версий самолета.
По материалам: УНИАН
 

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