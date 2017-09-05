Финансовые новости
- |
- 05.09.17
- |
- 01:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Украине представили новый легкий самолет Y1 "Дельфин"
18:18 04.09.2017 |
ГП "Одесский авиационный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", по собственной инициативе разработало новый легкий 4-местный одномоторный самолет, который получил название Y1 "Дельфин".
Легкость управления и гибкость применения этого самолета позволяет использовать его как первую ступень в обучении летчиков, как патрульный самолет для мониторинга приграничных зон или лесных пожаров, а также как акробатический или легкий пассажирских самолета, передает пресс-служба "Укроборонпрома".
Y1 "Дельфин" в деле подготовки летчиков как нельзя лучше подходит для первых полетов, во время которых курсанты осваивают азы летного дела. Он оснащен двигателем от французской компании Societe de Motorisations Aeronautiques, входящей в масштабный авиа-конгломерата Safran SA. Этот двигатель способен разгонять Y1 "Дельфин" до 385 км/ч и обеспечивает беспосадочный полет на расстояние до 1320 км.
Конструкция самолета позволяет выполнение сложного и высшего пилотажа, благодаря чему курсанты могут освоить основы современного маневрового воздушного боя, а также вывода самолета из штопора. Самолет может оснащаться бортовым оборудованием как на базе традиционных аналоговых приборов, так и современным цифровым, которое получило название "стеклянная кабина" и используется в большинстве современных самолетов, в том числе в Ан-148/158/178 и Ан-132D.
Сейчас специалисты завода продолжают работу над созданием специализированных версий самолета.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке в конце торгов откатился после резкого взлета
|Кто кого убивает в Мьянме и почему Кадыров наехал на Россию
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-июле вырос на 26,6%
|Почему биткоин - пузырь и когда он лопнет?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине представили новый легкий самолет Y1 "Дельфин"
|НБУ решил ликвидировать банк "Новый"
|Компания IQ Option намерена реализовать первичное размещение токенов
|НБУ зарегистрировал банковскую группу ING Украина
|"Фармак" инвестирует 230 млн грн в развитие проектов в 2017г
|"Укрпочта" хочет заняться поставками газа
|"Милкиленд" в I полугодии 2017г получила почти EUR1,6 млн чистой прибыли
Это интересно
|Платёжный сервис Huawei Pay вскоре может прийти в Европу
|Brabus сделал самый быстрый и мощный кабриолет в мире
|Компания Lenovo представила шлем смешанной реальности Explorer
|Китайцы строят поезд Hyperloop, скорость которого составит 1000 км/ч
|Карту памяти microSD на 400 ГБ оценили в $250
|Евросоюз запустил новую систему проверки машин на вредные выбросы
|5 самых богатых людей планеты: интересные факты