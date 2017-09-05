Компания IQ Option намерена реализовать первичное размещение токенов

Брокер бинарных опционов IQ Option сообщил о своем намерении осуществить первичное размещение токенов (ICO), чем говорится на сайте данного проекта. Представители брокера отмечают, что продажи токенов будут фиксированными.

По данным ресурса Finance Magnates, IQ Option сообщает о наличии более 500 сотрудников, а также отмечает свою высокую прибыльность.

Информации о предстоящем ICO пока что довольно мало, но все, кто заинтересован, могут оформить подписку на рассылку брокера.

ICO стремительно набирает популярность в качестве инструмента для финансирования, и в данном случае IQ Option может получить статус первой действительно крупной компании, которая воспользуется данным решением. Брокер имеет лицензию от CySEC и успешно предоставляет свои услуги на европейском рынке как через стандартное ПО, так и через его версию для мобильных устройств. Несмотря на наблюдающийся кризис в сфере криптовалют, вызванный пристальным вниманием со стороны многочисленных регуляторов, недавно компания успешно реализовала собственное приложение для торговли биткоинами, а также смогла получить прибыль от торговли контрактами на разницу.

