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НБУ зарегистрировал банковскую группу ING Украина
16:03 04.09.2017 |
Национальный банк зарегистрировал банковскую группу ING Украина (Киев).
Об этом говорится в сообщение НБУ, передают Українські Новини.
В банковскую группу вошли банк ING Bank(Украина) и ING Лизинг (Украина).
Контролером группы является ING Bank N.V. (Нидерланды).
Решение о регистрации было принято 1 сентября.
Как сообщали Українські Новини, ING Bank (Украина) является публичным акционерным обществом, 100% его акций принадлежит ING Bank N.V. (Нидерланды).
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 20-е место (9,7 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
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