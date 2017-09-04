ПАО "Укрпочта" подала заявку на получение лицензии на поставку природного газа в Украине.

Решение о выдаче лицензии будет рассмотрено на заседании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 сентября 2017 года.

При этом на сайте "Укрпочты" уже создан соответствующий раздел (http://ukrposhta.ua/postachannya-gazu).

Как сообщалось, в июне-августе 2017 года лицензии на поставку газа в Украине, в частности, получила ООО "Трафигура Юкрейн" - "дочка" крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura, "МЕТ Украина" - "дочка" швейцарского MET Holding AG и ООО "Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн" - "дочка" французской Engie

По состоянию на 1 сентября 2017 года НКРЭКУ выдала 318 лицензии на поставку газа в Украине.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, а еще около 1.2 тыс. находятся на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

