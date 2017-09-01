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ENGIE и SOCAR начали хранить газ в украинских ПХГ в режиме «таможенного склада»
15:32 01.09.2017 |
В августе ENGIE Energy Management Ukraine и «Торговый дом «Сокар Украина» первыми начали закачивать природный газ в украинские подземные хранилища (ПХГ), оформляя его в режиме «таможенного склада», что позволяет до 3 лет (1 095 дней) хранить ресурс без уплаты налогов и таможенных сборов. Об этом enkorr сообщили в Энергетической таможне ГФС.
«Компании привезли импортный газ и оставили его на лицензированном таможенном складе, то есть в подземных хранилищах ПАО «Укртрансгаз», - сообщили в ведомстве.
По данным «Консалтинговой группы А-95», в августе украинская дочерняя компания ENGIE получала газ от своей материнской трейдинговой структуры, а «Торговый дом «Сокар Украина» - закупил газ у дебютировавшего на украинском рынке природного газа польского PKN Orlen.
«По сути, впервые в истории европейский газ будет храниться в Украине на лицензированном таможенном складе», - отмечают в Энергетической таможне.
Длительное хранение газа в украинских ПХГ без таможенного оформления разрешено со 2 июня этого года. До этого таможенное оформление газа, импортированного в Украину для его хранения в ПХГ, можно было проводить только в режиме «транзит». При этом Таможенным кодексом установлены сроки транзитных перевозок трубопроводным транспортом - 31 сутки. Такие условия не были экономически выгодны для иностранных газовых трейдеров.
Хранение в режиме «таможенного склада» позволяет компаниям поставлять газ из Европы в сезон низких цен, закачивать в украинские ПХГ, а в период сезонного роста цен оформить его для продажи.
Напомним, «Укртрансгаз» готов предоставить свободный объем 14 млрд куб. м в ПХГ (всего в Украине около 30 млрд куб. м) для хранения в режиме «таможенного склада» по цене €0,4/МВт (или €4,2/тыс. куб. м) за цикл хранения. Такая цена, по утверждению «Укртрансгаза», является самой низкой в Европе.
Справка enkorr
ENGIE - одна из крупнейших европейских энергокомпаний, которая занимается генерацией, передачей и поставкой электроэнергии, добычей, транспортировкой и поставкой природного газа, а также альтернативными источниками энергии. В 2016 г. оборот компании составил €66,6 млрд. ООО «Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн» учреждено в Киеве в августе 2016 г. 99% уставного капитала принадлежит GDF International, 1% - АО «Сопранор» (обе - Франция). Руководителем является Ольга Жуковская.
Представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 г. В 2009 г. компания приобрела около 20 АЗС сети «Тала-Нафта» в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу «Свитанок» в Одесской области. В 2010-2011 гг. компания взяла под контроль заправочные сети ONIO (4 АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область). В августе 2012 г. SOCAR получил разрешение АМКУ на приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы «Калина». Сеть оперирует 60 АЗС в Украине, в том числе двумя нефтеналивными бункеровщиками: «Баку-1» в Киеве и «Гянджа» в Одессе. С конца 2016 г. компания занимается в Украине также и торговлей природным газом.
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