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Нацсовет объявил предупреждение телеканалам группы Интер
10:57 01.09.2017 |
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания после проверки телеканалов группы Интер применил к лицензиатам санкции "объявление предупреждения" за нарушение требований законодательства относительно доли передач украинского и иностранного производства.
Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о ЗАО Телеканал Интер(Интер), ООО Телестудия Служба информации (НТН), ООО ТРК Музыка ТВ (ПИКСЕЛЬ TV), ООО Телерадиокомпания Кино ТВ (Энтер-фильм).
Отмечается, что мониторинг телеканалов в феврале-марте этого года зафиксировал нарушение части четвертой статьи 28 Закона "О телевидении и радиовещании", поскольку в промежутке времени между 07:00 и 23:00 не соблюдались пропорции между украинскими и иностранными передачами.
В ведомстве напомнили, что согласно закону, передачи европейского производства, а также США и Канады должны составлять не менее 70% общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% общего недельного объема вещания - передачи украинского производства.
При этом в эфире телеканала Интер доля передач европейского производства, а также США и Канады составляла 57% общего недельного объема вещания.
В эфире НТН она составляла 56,8%, а доля передач украинского производства - 32% общего недельного объема вещания.
Соответственно доли передач европейского и украинского производства телеканала ПИКСЕЛЬ TV составляли 66,4% и 24,7%, а телеканала Энтер-фильм - 37% и 22% общего недельного объема вещания.
Нацсовет обязал компании в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.
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