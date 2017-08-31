Специалисты FINAM провели исследование будущей динамики ценных бумаг «Сбербанка», являющегося самым крупным банком Российской Федерации. Эксперты брокера пришли к выводу, что возможная цена акций данного банка составляет 223,3 рубля за бумагу, при том что на сегодняшний день она держится на уровне 179,8 рубля.

Таким образом, аналитики FINAM рекомендуют трейдерам скупать акции «Сбербанка», поскольку до конца года их стоимость может подняться на 24%.

Отметим, что на «Сбербанк» приходится примерно 30% всех банковских активов России и 45% депозитов населения страны. Операционные доходы банка по итогам минувшего года достигли 1,355 трлн рублей, а прибыль за год выросла до 540,5 млрд рублей. Контрольный пакет ценных бумаг находится у центробанка РФ.

Согласно представленным за 2-й квартал текущего года данным, прибыль «Сбербанка» составила 185,6 млрд рублей, что стало рекордом для банка. Рентабельность собственного капитала выросла в отчетном периоде до 22,4% с 21,6% в 1-м квартале. Эксперты FINAM прогнозируют, что по результатам нынешнего года «Сбербанк» увеличит прибыль до 689,6 млрд рублей.



По материалам: IAFT News

