Финансовые новости
- |
- 31.08.17
- |
- 19:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
FINAM предлагает заработать на акциях "Сбербанка"
16:36 31.08.2017 |
Специалисты FINAM провели исследование будущей динамики ценных бумаг «Сбербанка», являющегося самым крупным банком Российской Федерации. Эксперты брокера пришли к выводу, что возможная цена акций данного банка составляет 223,3 рубля за бумагу, при том что на сегодняшний день она держится на уровне 179,8 рубля.
Таким образом, аналитики FINAM рекомендуют трейдерам скупать акции «Сбербанка», поскольку до конца года их стоимость может подняться на 24%.
Отметим, что на «Сбербанк» приходится примерно 30% всех банковских активов России и 45% депозитов населения страны. Операционные доходы банка по итогам минувшего года достигли 1,355 трлн рублей, а прибыль за год выросла до 540,5 млрд рублей. Контрольный пакет ценных бумаг находится у центробанка РФ.
Согласно представленным за 2-й квартал текущего года данным, прибыль «Сбербанка» составила 185,6 млрд рублей, что стало рекордом для банка. Рентабельность собственного капитала выросла в отчетном периоде до 22,4% с 21,6% в 1-м квартале. Эксперты FINAM прогнозируют, что по результатам нынешнего года «Сбербанк» увеличит прибыль до 689,6 млрд рублей.
По материалам: IAFT News
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страховка от Армагеддона. На чем еще хочет заработать команда Кличко
|Бывший подчиненный Садового рассказал, как тот осваивает "мусорные" деньги
|СКМ купила госпакеты акций "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1,7 млрд грн
|Эксперты назвали основную схему, по которой в Киеве строят объекты с нарушением строительных норм
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|FINAM предлагает заработать на акциях "Сбербанка"
|"Укравтодор" обязался выполнить предписание НАПК в течение 10 дней
|ФГИ продал блокпакет "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1 млрд грн, цена продажи более чем вдвое превысила стартовую
|Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" за газ уменьшилась на 1,1 млрд
|Moody's вслед за суверенным улучшило рейтинги шести украинских банков
|FXOpen повысил маржинальные требования для инструментов с долларом и иеной
|ФГИ продал "Вайс Трейд" 33% в "УкрТВС" в 51,9 раза дороже стартовой цены
Это интересно
|Хакеры КНДР атакуют биржи криптовалют
|В Дубае появится небоскреб в форме подковы
|Минюст США проверяет деятельность Uber
|Google представила платформу дополненной реальности ARCore, которая в первую очередь будет доступна для разработчиков
|Aston Martin переведёт автомобили на гибридные и электрические силовые установки
|15 способов повысить продуктивность работы в офисе
|BMW представила спортивную версию электромобиля i3s