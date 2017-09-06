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"Южмаш" готовит к отправке европейскому заказчику очередную партию ракетных двигателей для европейской РН Vega
15:15 05.09.2017 |
ГП "Южный машиностроительный завод им.Макарова" (ЮМЗ, Днепр) готовит к отправке европейским партнерам по промышленной кооперации в проекте Vega очередную партию серийных ракетных двигателей для европейской ракеты-носителя (РН).
Как сообщила пресс-служба предприятия, во втором квартале текущего года ЮМЗ изготовлены и готовы к отправке заказчику два жидкостных ракетных двигателя (ЖРД) РД-843.
РН Vega разработана Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI). Она предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1200 кг или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1500 кг.
Контракт на разработку, квалификацию и поставку маршевого двигателя четвертой ступени для РН Vega между ГП "КБ "Южное", ГП "Южмаш" (оба - Днепр) и итальянской Avio SpA был подписан в феврале 2004 года. По данным разработчика, новый жидкостной двигатель для европейской РН базируется на основе ступени разведения межконтинентальной баллистической ракеты-носителя (МБР) РС-20 (по классификации НАТО SS-18 "Satan").
В апреле 2012 года партнеры заключили трехлетний, с правом пролонгации, контракт с AvioSpA на поставку первых серийных двигателей, в июле 2017 года стороны продлили контракт до 2020 года.
Запуски РН Vega осуществляются с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане. Успешный пробный пуск РН Vega осуществлен в феврале 2012 года, с мая 2013 года ЕSА начало коммерческую эксплуатацию новой РН.
К настоящему времени по программе Vega выполнено 10 пусков, из них два пуска - в 2017 году. Так, в марте РН Vega вывела на орбиту спутник Sentinel-2B глобальной европейской системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Copernicus, а в августе - франко-израильский спутник Venμs системы Copernicus и итальянский разведывательный спутник OPTSAT-3000.
Правительство Украины и ESA подписали соглашение о сотрудничестве в сфере использования космического пространства в мирных целях в 2008 году. В состав ESA входят 17 европейских стран.
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|"Южмаш" готовит к отправке европейскому заказчику очередную партию ракетных двигателей для европейской РН Vega
К настоящему времени по программе Vega выполнено 10 пусков, из них два пуска - в 2017 году. Так, в марте РН Vega вывела на орбиту спутник Sentinel-2B глобальной европейской системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Copernicus, а в августе - франко-израильский спутник Venμs системы Copernicus и итальянский разведывательный спутник OPTSAT-3000.
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