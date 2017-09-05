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"Фармак" инвестирует 230 млн грн в развитие проектов в 2017г
14:18 04.09.2017 |
Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" инвестирует в 2017 году в развитие проектов 230 млн грн, сообщил исполнительный директор компании Августин Дубничка.
"В 2017 году мы планируем инвестировать в развитие проектов около 230 млн грн", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По словам А.Дубнички, в настоящее время компания использует и планирует использовать для развития проектов, главным образом, собственные средства, хотя в прошлом компания использовала определенное количество привлеченных ресурсов.
Он также сообщил, что за первое полугодие 2017 года доходы "Фармака" выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
По итогам 2017 года компания ожидает получить прибыль около 6,3 млрд грн.
Как сообщалось, ПАО "Фармак" по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль на 67,04% до 677,202 млн грн против 405,415 млн грн в 2015 году.
ПАО "Фармак" (Киев) - крупнейшая фармацевтическая компания Украины. Конечным бенефициаром компании является Филя Жебровская.
Фармак" производит до 200 наименований лексредств разных лекарственных форм. К 2020 году компания планирует достичь объема продаж в $1 млрд, сократив долю продаж на отечественном рынке с 80% до 60% общего объема, и сосредоточить, в частности, по 10% продаж на хорошо регулируемых рынках Восточной Европы, в странах СНГ.
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