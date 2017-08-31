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ФГИ продал блокпакет "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1 млрд грн, цена продажи более чем вдвое превысила стартовую
11:46 31.08.2017 |
Фонд госимущества (ФГИ) Украины на аукционе в четверг реализовал блокирующий пакет акций (25%) ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1 млрд 4,676 млн грн, сообщается на веб-сайте ФГИ.
Всего продано 1 млн 497,906 тыс. акций по цене 670,72 грн за шт., что в 2,05 раза выше стартовой.
Торги проходили на фондовой бирже "ПФТС".
На покупку ценных бумаг претендовали два участника. Имя победителя аукциона не уточняется.
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