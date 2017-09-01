Чистый убыток агрохолдинга "Авангард" (холдинговая компания - Avangardco Investments Public Limited) в апреле-июне 2017 года составил $6,66 млн, что в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно отчету компании на сайте Лондонской фондовой биржи в четверг, выручка за апрель-июнь сократилась на 17% - до $20,55 млн по сравнению со вторым кварталом 2016 года, валовой убыток вырос почти в два раза - до $10,6 млн, операционный убыток сократился в 1,9 раза - до $14,22 млн.

Показатель EBITDA за апрель-июнь 2017 года был отрицательным и составил $10,18 млн против отрицательного показателя в $22,56 млн за аналогичный период 2016 года.

За январь-июнь 2017 года "Авангард" сократил чистый убыток в 2,8 раза - до $11,72 млн по сравнению с первым полугодием 2016 года. Выручка компании за этот период сократилась на 16% - до $54,71 млн, валовый убыток составил $12,07 млн против валовой прибыли в $2,68 млн, операционный убыток сократился на 15%, до $17,81 млн по сравнению с январем-июнем 2016 года. Отрицательный показатель EBITDA составил $8,98 млн.

Экспортаная выручка "Авангарда" от продажи яиц яиц и сухих яичных продуктов за первое полугодие 2017 года составила $12,5 млн, или 23% от общей выручки.

Производство яиц за январь-июнь сократилось на 20% - до 993 млн шт., продажи выросли на 2% - до 763 млн шт. Общее поголовье птицы "Авангарда" на конец июня 2017 года сократилось на 0,7% в годовом исчислении и оценивалось в 13,6 млн голов, в том числе кур-несушек 10,7 млн голов. Экспорт яиц сократился на 21% - до 103 млн шт по сравнению с первым полугодием 2016 года.

Средняя цена продажи яиц снизилась на 29% по сравнению с первым полугодием 2016года - до 0,95 грн/шт. (без НДС).

Производство сухих яичных продуктов за январь-июнь сократилось на 56% - до 2,386 тыс. тонн.

По итогам полугодия продажи сухих яичных продуктов снизились на 56% - до 1,72 тыс. тонн, в том числе экспорт - на 57%, до 1,48 тыс. тонн, средняя цена продажи сухих яичных продуктов снизилась на 10% до $5,09/кг.

"Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском рынке.

Компания завершила 2016 год с чистым убытком $56,636 млн, что почти в 2,8 раза меньше, чем чистый убыток по итогам 2015 года ($158,39 млн).