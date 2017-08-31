Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") выполнит предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о мерах устранения выявленных нарушений в течение 10 дней, сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Она напоминает, что 29 августа была обнародована информация о принятом на заседании НАПК решении относительно необходимости устранения нарушений ст. 12 и 19 закона "О предотвращении коррупции" (Права Национального агентства и антикоррупционные программы).

"Дела, связанные с борьбой с коррупцией, являются для меня самыми весомыми. Я благодарен НАПК за внимание к работе "Укравтодора" и за указанные недостатки разработанной ранее антикоррупционной программы. Мы уже сделали соответствующие выводы относительно ответственного лица", - цитируется в сообщении глава "Укравтодора" Славомир Новак.

В сообщении также напоминается, что внеплановая проверка НАПК проходила в июле текущего года. "Сейчас антикоррупционная программа агентства разработана и согласована, предварительно проверена уполномоченным представителем НАПК, в документе устранены замечания, документ в соответствии с законом о предотвращении коррупции подготовлен для согласования в НАПК", - отмечает "Укравтодор".

Госагентство напоминает, что с целью предотвращения коррупционных проявлений руководство "Укравтодора" систематически публично обращается к гражданам, общественных организаций и всем неравнодушным с просьбой сообщать о любых проявлениях коррупции, касающихся деятельности "Укравтодора", служб автомобильных дорог, облавтодоров и людей причастных к деятельности вышеупомянутых организаций.