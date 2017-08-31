Задолженность предприятий перед НАК "Нафтогаз Украины" за газ по состоянию на 29 августа 2017 года уменьшилась на 1,1 млрд гривен. Об этом говорится в сообщениипресс-службы "Нафтогаза".

"По состоянию на 29 августа 2017 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 29 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1,156 млрд гривен (3,8%)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, около 79% от общей суммы задолженности составляет долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, еще около 11% составляет долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии , а 10% - долг прямых промышленных потребителей.

Кроме того, отмечается, что долг "Киевэнерго" за газ за прошедшую неделю уменьшился на 229 млн гривен (6,4%) и сейчас составляет 3,347 млрд гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 22 августа 2017 года суммарная просроченная задолженность составляла около 30,2 млрд гривен.