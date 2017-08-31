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Moody's вслед за суверенным улучшило рейтинги шести украинских банков
19:53 30.08.2017 |
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service вслед за пересмотром кредитоспособности Украины улучшило рейтинги шести украинских банков, сообщается в пресс-релизе агентства в среду.
Согласно документу, ПриватБанку, Ощадбанку, Укрэксимбанку, Проминвестбанку, в частности, улучшен долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и локальной валютах соответственно до "Caa2" с "Caa3" и "Caa3" с "Ca", долгосрочный риск контрагента - до "Caa1(cr)" с "Caa3(cr)", Укрэксимбанка и Проминвестбанка - до "Caa1(cr)" с "Caa2(cr)". Прогноз по рейтингам пересмотрен на "положительный" со "стабильного".
Базовая оценка кредитоспособности (BCA) ПриватБанка и его скорректированная BCA улучшены до "caa3" с "ca", Ощадбанка, Укрэксимбанка и Проминвестбанка - до "caa2" с "caa3".
Помимо того, Ощадбанку улучшен рейтинг облигаций по международной шкале до "Caa2" с "Caa3" и национальной - до "B1.ua" с "Caa2.ua", долгосрочный рейтинг депозитов по национальной шкале до "B1.ua" с "Caa2.ua", Укрэксимбанку - рейтинг облигаций по международной шкале до "Caa2" с "Caa3" и рейтинг субординированного долга до "Caa3" с "Ca", Проминвестбанку - долгосрочный рейтинг депозитов по национальной шкале до "B2.ua" с "Caa2.ua"
Райффайзен Банку Аваль улучшены: долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и локальной валютах до соответственно "Caa1" с "Caa2" и "Caa3" с "Ca", долгосрочный рейтинг депозитов по национальной шкале до "Baa3.ua" с "B2.ua", BCA до "caa2" с "caa3" и скорректированная BCA - до "caa1" с "caa2", долгосрочный риск контрагента - до "Caa1(cr)" с "Caa2(cr)".
Банку "Пивденный" улучшены: долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте до "Caa3" с "Ca", долгосрочный рейтинг депозитов по национальной шкале - до "B1.ua" с "B2.ua", долгосрочный риск контрагента - до "Caa1(cr)" с "Caa2(cr)". Кроме того подтверждены: долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте на уровне "Caa2", а также базовая и скорректированная BCA на уровне "caa2".
Moody's отмечает, что рейтинговые действия учитывают улучшение среды деятельности банков, что отражено в улучшении макропрофиля Украины до "очень слабого" с "очень слабого минус".
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