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FXOpen повысил маржинальные требования для инструментов с долларом и иеной
16:59 30.08.2017 |
Напряженная ситуация в мире усиливается, что связано с осложнением политических отношений между Америкой и Северной Кореей. Ввиду этого брокер FXOpen принял решение повысить втрое маржинальные требования для всех торговых инструментов с долларом и иеной.
Специалисты компании отмечают, что маржинальные требования могут вскоре быть увеличены еще вдвое. О всех изменениях в торговых условиях FXOpen будет оповещать своих клиентов дополнительно.
Увеличение маржинальных требований в компании объясняют стремлением минимизировать риски, которые растут ввиду высокой волатильности. Команда брокера советует трейдерам учесть данную информацию при составлении торговых планов. Клиентам FXOpen необходимо также поддерживать достаточный уровень свободных финсредств на счете для недопущения принудительного закрытия позиций.
Напомним, что ранее в компании сообщили о возможности выводить деньги в нацвалюте Китая посредством системы электронных платежей China UnionPay. Размер комиссии за такие транзакции составляет 10 юаней, а минимальная сумма вывода при этом - 20 юаней. Ознакомиться с полным списком способов вывода финсредств с баланса можно на сайте FXOpen.
По материалам: IAFT News
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