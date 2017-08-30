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ФГИ продал "Вайс Трейд" 33% в "УкрТВС" в 51,9 раза дороже стартовой цены
16:48 30.08.2017 |
Фонд госимущества (ФГИ) Украины продал ООО "Вайс Трейд" (Киев) принадлежащие ему 33,3% акций ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" (СП "УкрТВС", Киев) на открытом аукционе за 47 млн 799,9 тыс. грн, что в 51,9 раза выше начальной цены.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", стартовая цена пакета акций составляла 921 тыс. грн, шаг аукциона - 92,1 тыс. грн.
Всего в аукционе участвовали шесть претендентов, из которых двое активно торговались за пакет. По ходу торгов участники, в частности, поднимали цену на 10, 50, 100 и 101 шаг.
Заместитель главы ФГИ Юрий Никитин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" выразил удовлетворение итогами аукциона по продаже госдоли в "УкрТВС", в результате которого было сделано свыше 500 шагов.
По его словам, результаты торгов и количество принявших в них участников подтверждают, что ФГИ организовывает открытые и прозрачные аукционы, участие в которых могут принять как украинские, так и иностранные компании.
Ю.Никитин выразил надежду, что "Вайс Трейд" в ближайшее время перечислит в госбюджет средства за покупку 33,3% "УкрТВС" и госдоля в этом СП перейдет в собственность этой частной компании.
Андрею Каримову принадлежит 100% ООО "Вайс Трейд" с уставным капиталом 229,565 тыс. грн.
Как сообщалось, в апреле 2006 года пресс-служба тогда еще Минтопэнерго Украины сообщила со ссылкой на решение собрание акционеров "УкрТВС" о решении СП приобрести у российской стороны технологии по производству комплектующих тепловыделяющих сборок (ТВС) для атомных электростанций Украины.
"УкрТВС" в 2016 году реализовало продукцию стоимостью 102,687 млн грн, получив убыток на уровне 0,1 млн грн. Штат предприятия насчитывает всего 7 сотрудников, балансовая стоимость основных фондов - 56 тыс. грн. Дебиторская задолженность "УкрТВС" составляет 27,12 млн грн., а кредиторская - 124,64 млн грн.
"УкрТВС" создано в конце 2001 года с целью развития кооперационных связей между предприятиями атомно-промышленных комплексов Украины, Казахстана и РФ. Его акционерами в равных долях являются Фонд госимущества Украины, "Казатомпром" и "ТВЭЛ".
СП создавалось для производства ядерного топлива. Схема изготовления топлива предусматривала, что казахстанская сторона будет производить топливные таблетки, украинская - циркониевый прокат и комплектующие изделия для тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) и ТВС, а российская компания - осуществлять окончательную сборку ТВЭЛ и ТВС.
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