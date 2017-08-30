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МТСБУ констатирует неудовлетворительную работу 2 страховщиков во 2-м квартале
10:06 30.08.2017 |
Моторное (транспортное) страховое бюро констатирует неудовлетворительную работу 2 страховых компаний по урегулированию страховых убытков в апреле-июне текущего года.
Об этом говорится в обнародованных показателях деятельности страховщиков за 2-й квартал, передают Українські Новини.
Неудовлетворительную оценку по урегулированию страховых случаев получили страховые компании "АСКО-Медсервис" и "Страховой капитал".
Согласно данным бюро, в оценке работы страховщиков приняли участие 55 членов бюро, из которых 33 имеют хороший уровень оценки деятельности, 19 - удовлетворительный.
Страховая компания "Европейский страховой союз" имеет задолженность перед бюро.
Больше всего жалоб потерпевшие и страхователи подают на такие компании: СК "Галицкая", СК "Эталон", СК "Доминанта", СК "Киев Ре", СК "Страховой капитал" и "УТСК".
Как сообщали Українські Новини, МТСБУ - объединение страховых компаний, занимающихся продажей полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцам транспортных средств.
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