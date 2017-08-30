Укртелеком попросит НКРСИ поднять тарифы на местную связь в среднем на 8%

Тарифы на использование домашних телефонов снова должны подрасти. Как стало известно LIGA.net, крупнейший в стране оператор фиксированной связи Укртелеком и его сестринская компания Vega (обе принадлежат СКМ) обратились в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи и попросили увеличить граничные тарифы на местную связь.

Как сообщил директор департамента по связям с общественностью и внешним коммуникациям компании Михаил Шуранов, Укртелеком попросил повышения на днях. А Vega вчера уже успела получить от телеком-регулятора первый отказ. Правда, как удалось выяснить в комиссии, отказ компания получила по формальным признакам. Не все документы были в порядке. По сути регулятор заявку даже еще не рассматривал.

Насколько подорожает связь?

Как говорит глава НКРСИ Александр Животовский, Vega попросила поднять граничные тарифы на связь на десятки процентов. Точных цифр он не назвал. CEO оператора Мурат Чинар отмечает, что их обращение связано с ростом затрат на обслуживание фиксированных сетей. Он уточняет, что затраты выросли чуть больше, чем общий уровень инфляции в этом году. Отметим, что индекс инфляции в Украине за семь месяцев составил 8,2%.

Михаил Шуранов рассказал, что Укртелеком попросил поднять тарифы в среднем на 8%. Причем с 1 января 2018 года. "К сожалению, необходимость повышения граничных тарифов - это экономическая реальность", - добавляет он. Себестоимость услуги, по словам менеджера, выросла. Причины - рост цены энергоносителей, рост зарплат. Шуранов также упоминает такой фактор, как отток абонентов фиксированной телефонии. Абонентов становится все меньше, а опорная сеть потребляет столько же энергии. За год абонентская база компании сократилась почти на 15% и сейчас составляет более 5 млн линий. Еще один фактор - долги государства перед компанией за услуги, оказанные льготникам (с дискаунтом или бесплатно). Местные власти рассчитываются с Укртелекомом в принудительном порядке - только через суд. А общая сумма долга, по словам Шуранова, уже превышает 200 млн грн.

По тому же сценарию

Последний раз НКРСИ повышала тарифы на фиксированную связь в декабре 2016 - январе 2017 года. Тогда расценки увеличились в среднем на 10,6%. Минимальная абонплата у Укртелекома выросла до 56,5 грн в месяц в городе и до 49,7 грн в месяц в селе. Наибольшее повышение произошло в бюджетной сфере, где тарифы были значительно ниже себестоимости.

Ежегодное повышение тарифов на связь по домашним телефонам - вопрос торга между телеком-регулятором и телефонными компаниями СКМ, которые занимают более 80% на рынке фиксированной местной связи. Подача заявки на повышение не всегда означает повышение на желаемый процент. Другим компаниям в этом диалоге не очень интересно участвовать. "У нас не так много абонентов телефонии", - говорит СЕО Датагруп Михаил Шелемба. Эта компания, как и большинство других владельцев проводных сетей, сконцентрировала усилия на услугах передачи данных и интернета. Укртелеком тоже начал идти по этому пути. Но доля доходов от фиксированной телефонии в общей структуре заработка компании до сих пор велика - 41%. "Повышение граничных - это вопрос выживания", - говорит Шуранов. Животовский при этом отмечает, что небольшое повышение тарифов, сопоставимое с уровнем инфляции, теоретически выглядит реалистично. "Будем смотреть на документы," - резюмирует он.