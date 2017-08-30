Агрохолдинг ИМК впервые выплатит дивиденды инвесторам

Агрохолдинг ИМК принял решение впервые в истории выплатить дивиденды всем своим инвесторам. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"27 сентября 2017 г. ИМК выплатит первые в истории компании дивиденды всем своим инвесторам по состоянию на 20 сентября 2017 г. в размере 0,05 евро на акцию", - говорится в сообщении компании.

Общая сумма выплаченных дивидендов составит около 1,66 млн евро.

Также компания обнародовала данные о своем финансовом состоянии. Так, выручка ИМК в первом полугодии 2017 г. выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. до $62,6 млн, в основном за счет увеличения объемов реализации зерновых и масличных. При этом экспортная выручка ИМК составляла 92% от общей выручки компании за первое полугодие 2017 г.

Чистая прибыль составила $30,3 млн (-7% год к году).

ИМК - интегрированная сельскохозяйственная компания в Украине. Направления деятельности: производство сельскохозяйственных культур (кукуруза, пшеница, подсолнечник, соя, картофель); хранение сельскохозяйственных культур; производство молока. Земельный банк ИМК - 136,6 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. В мае 2011 г. ИМК разместила акции на Варшавской фондовой бирже.