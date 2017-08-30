Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке фондовой бирже "Универсальная" (Днипро) на основании поданного заявления.

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.

НКЦБФР приняла данное решение во вторник, 29 августа.

По состоянию на 29 августа осталось 5 фондовых бирж, которые имеют лицензии на предоставление профессиональной деятельности на фондовом рынке: "Украинская биржа", ФБ ПФТС, "Перспектива", "Иннекс" и "Украинская межбанковская валютная биржа".

Других подробностей комиссия не сообщила.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2016 года Приднепровская фондовая биржа переименовалась в "Универсальная".

Биржа была основана в 1998 году.

По состоянию на конец 2015 года 29,64% акций биржи владеет фондовая компания "Профит".