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НКЦБФР аннулировала лицензию фондовой бирже "Универсальная"
17:25 29.08.2017 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке фондовой бирже "Универсальная" (Днипро) на основании поданного заявления.
Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.
НКЦБФР приняла данное решение во вторник, 29 августа.
По состоянию на 29 августа осталось 5 фондовых бирж, которые имеют лицензии на предоставление профессиональной деятельности на фондовом рынке: "Украинская биржа", ФБ ПФТС, "Перспектива", "Иннекс" и "Украинская межбанковская валютная биржа".
Других подробностей комиссия не сообщила.
Как сообщали Українські Новини, в мае 2016 года Приднепровская фондовая биржа переименовалась в "Универсальная".
Биржа была основана в 1998 году.
По состоянию на конец 2015 года 29,64% акций биржи владеет фондовая компания "Профит".
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