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ФГВФЛ продал почти 1% "Галичфарма"
10:08 29.08.2017 |
ICU по поручению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продала на открытом аукционе 64 960 акций ПАО "Галичфарм" (0,76% от уставного капитала предприятия) на сумму 1 014 061,82 грн.
Как сообщает пресс-служба группы, пакет акций находился на балансе ликвидируемого банка "Финансы и Кредит". Аукцион состоялся на бирже ПФТС.
«Это были третьи торги по данному лоту. Стартовая цена лота на начало аукциона находилась на уровне 1 004 021,60 грн, по итогу торгов акции были проданы с разницей плюс 1% к стартовой цене, по 15,61 грн за штуку, - сообщила руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко.
Решением исполнительной дирекции ФГВФЛ от 12 сентября 2016 года ООО «Инвестиционный Капитал Украина», которое входит в группу ICU, включено в перечень торговцев, предоставляющих брокерские услуги по продаже ценных бумаг, находящихся в собственности ликвидируемых банков.
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