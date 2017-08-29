RoboForex подготовил новые вебинары Форекс для трейдеров

Брокер RoboForex приглашает своих клиентов на новые вебинары Форекс, которые будут проводиться на текущей неделе. Информация, которую трейдеры получат в рамках онлайн-семинаров, поможет им усовершенствовать торговую стратегию и принимать более доходные решения.

Так, в предстоящие 5 дней специалисты RoboForex расскажут о популярных торговых системах и кросс-курсах нацвалюты Японии и Швейцарии, а также евро. Кроме этого, запланирован обзор ситуации на финрынке. Клиенты компании, желающие зарегистрироваться в вебинаре или просмотреть детально все темы онлайн-семинаров, могут сделать это в специальном разделе на сайте брокера.

Также в RoboForex сообщили об изменениях в графике торгов ввиду банковского праздника в Британии. Так, сегодня будет закрыта торговля по UK100Cash, сделки с этим инструментом можно будет заключать в обычном режиме уже завтра. Специалисты RoboForex рекомендуют трейдерам учесть эту информацию при составлении торговых планов. По всем вопросам касательно торговли и сотрудничества клиенты компании могут обратиться в службу поддержки «РобоФорекс».