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RoboForex подготовил новые вебинары Форекс для трейдеров
17:49 28.08.2017 |
Брокер RoboForex приглашает своих клиентов на новые вебинары Форекс, которые будут проводиться на текущей неделе. Информация, которую трейдеры получат в рамках онлайн-семинаров, поможет им усовершенствовать торговую стратегию и принимать более доходные решения.
Так, в предстоящие 5 дней специалисты RoboForex расскажут о популярных торговых системах и кросс-курсах нацвалюты Японии и Швейцарии, а также евро. Кроме этого, запланирован обзор ситуации на финрынке. Клиенты компании, желающие зарегистрироваться в вебинаре или просмотреть детально все темы онлайн-семинаров, могут сделать это в специальном разделе на сайте брокера.
Также в RoboForex сообщили об изменениях в графике торгов ввиду банковского праздника в Британии. Так, сегодня будет закрыта торговля по UK100Cash, сделки с этим инструментом можно будет заключать в обычном режиме уже завтра. Специалисты RoboForex рекомендуют трейдерам учесть эту информацию при составлении торговых планов. По всем вопросам касательно торговли и сотрудничества клиенты компании могут обратиться в службу поддержки «РобоФорекс».
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