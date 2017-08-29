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Физлицо Баланда сконцентрировал 59,4% банка "Сич"
14:50 28.08.2017 |
Физическое лицо Олег Баланда сконцентрировал 59,3583% акций банка "Сич" (Киев).
Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе раскрытия информации НКЦБФР, передают Українські Новини.
Пакет акций Олега Баланды увеличился с 36,67% до 59,4%.
В то же время доля Валерия Раздорожного уменьшилась с 48,3% до 31,02%, Андрея Мельника - с 9,17% до 5,88%, Олега Губанова - с 5,83% до 3,74%.
Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 54-е место (904,9 млн гривен) среди 88 действующих банков.
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