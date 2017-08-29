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Государственная зерновая корпорация значительно увеличила экспорт муки
14:24 28.08.2017 |
Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 - июнь 2017) экспортировала 78,9 тыс. тонн муки и отрубей, что на 46% превышает показатель прошлого года, сообщила пресс-служба со ссылкой на первого заместителя главы правления ГПЗКУ Виталия Шулежко.
«В 2016-2017 маркетинговом году мы вышли на лидирующие позиции среди отечественных компаний по поставкам мукомольной продукции на внешние рынки. Всего было экспортировано 78,9 тыс. тонн, что на 46%, или 24,6 тыс. тонн, превышает объемы реализации в прошлом сезоне», - цитирует пресс-служба Шулежко.
Согласно сообщению, корпорация отгружает муку и отруби в страны Африки (Анголу, Судан, Того, Бенину), ОАЭ, Молдову, Израиль, которые на протяжении последних лет остаются основными потребителями украинской мукомольной продукции. В текущем 2017-2018 МГ руководство предприятия планирует расширить круг постоянных партнеров и увеличить объемы отгрузок до 95 тыс. тонн.
Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские аграрии по итогам 2016-2017 МГ экспортировали 369,4 тыс. тонн муки, что является рекордом за всю историю независимости государства.
ГПЗКУ - вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.
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