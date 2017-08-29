Газодобывающая компания «Эско-Пивнич», входящая в состав группы Burisma, начала импортировать природный газ. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на собственное исследование.

В середине августа компания оформила импорт около 5 млн куб. м, основной объем газа зашел через Венгрию, небольшая часть - через Словакию. Поставщиком является швейцарская Axpo Trading AG, которая последние два года продает газ целому ряду других украинских компаний, в частности государственному НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, что в апреле этого года импорт газа начала другая газодобывающая компания - «Укрнефтебурение», но в первой половине августа, по предварительной информации, она поставок не осуществляла.

«Эско-Пивнич» с мая 2017 г. регулярно выставляет природный газ (по 5-7 млн куб. м) на электронные торги на «Украинскую энергетическую биржу» (УЭБ).

Справка OilNews

Компания «Эско-Пивнич» входит в Burisma Holdings, подконтрольный Николаю Злочевскому. Также холдинг владеет украинскими добывающими компаниями «Пари», «Первая украинская нефтегазовая компания» и «Алдеа». В портфеле Burisma также разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах.

В целом Burisma владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу углеводородов в Украине, 99% добычи приходится на природный газ.

Совокупный объем добычи природного газа в 2016 г. составил более 1 млрд куб. м.