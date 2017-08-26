Finam предлагает заработать на акциях компании Applied Materials

Специалисты отдела аналитики брокера Finam представили итоги исследования возможной динамики стоимости ценных бумаг компании Applied Materials, которая является одним из самых крупных в мире производителей дисплеев и полупроводниковых чипов. Аналитики брокера полагают, что акции этой компании вскоре вырастут до 55 долларов за бумагу, при том что нынешняя цена держится на уровне 43,1 доллара за бумагу.

Эксперты Finam рекомендуют трейдерам скупать акции Applied Materials. На сегодняшний день капитализация данной компании составляет 46,3 млрд долларов. Клиентами компании являются техкорпорации, известные во всем мире: Samsung, Intel и другие.

За прошедшие несколько кварталов в Applied Materials отмечали повышенный спрос на продукцию, производимую компанией, благодаря чему финпоказатели смогли значительно вырасти. Так, в 3-м квартале 2016/2017 фингода выручка Applied Materials показала рост более чем на 30%, достигнув 3,74 млрд долларов, что стало рекордным показателем для компании. Прибыль за этот период увеличилась сразу на 72%, до 0,86 доллара за акцию.

Таким образом, аналитики Finam ожидают, что показатели деятельности этой компании будут расти, в связи с чем и рекомендуют трейдерам инвестировать в акции Applied Materials.

По материалам: IAFT News

