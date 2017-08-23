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КП Киевпастранс объявило тендер на закупку автоматизированных систем оплаты проезда
20:35 23.08.2017 |
Победитель тендера должен будет инсталлировать на автоматизированных системах оплаты проезда (АСОП) необходимое программное обеспечение, а сами системы - установить в коммунальном транспорте. Об этом стало известно из электронной системы публичных закупок ProZorro.
До конца весны 2018 года столичные власти планируют внедрить в коммунальном транспорте Киева электронный билет. КП «Киевпастранс» объявил тендер на закупку 1 тыс. 500 автоматизированных систем оплаты проезда и 300 приборов для контроля оплаты. Ожидаемая цена закупки - 460 млн. 300 тыс. гривен.
Всего киевскому муниципальному транспорту понадобится 25 АСОП для транспорта с двумя дверьми, 1000 комплектов - для транспорта с тремя дверьми, 450 - для транспорта с четырьмя дверьми, 22 - для транспорта с пятью дверьми и 3 - для транспорта с шестью дверьми.
Также «Киевпастранс» в рамках данного тендера планирует закупить 300 комплектов приборов инспекции. Это портативные мобильные терминалы, предназначенные для контроля оплаты проезда и проверки проездных документов.
Обжаловать условия закупки можно будет до 14 сентября, подать заявку - до 18 сентября 2017 года. Сам аукцион запланирован на 24 октября 2017 года. Крайний срок поставки систем и приборов - 20 марта 2018 года.
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