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Укртелеком подал встречный иск на Ощадбанк
19:32 22.08.2017 |
Крупнейший оператор фиксированной связи и интернет-доступа Укртелеком подал в суд на Ощадбанк, потребовал расторгнуть договор и прекратить по нему обязательства. Об этом говорится в определении киевского хозсуда о принятии иска к рассмотрению.
Подробностей иска в определении нет. Но как рассказал директор по директор департамента по связям с общественностью и внешним коммуникациям Укртелеком Михаил Шуранов, дело касается идущих сейчас разбирательств между ЕСУ (дочерняя компания СКМ, владелец Укртелекома) и несколькими банками в отношении долговых обязательств ЕСУ, корректного расчета их размера, а также порядка и сроков их погашения.
Как сообщалось в июне, Ощадбанк подал в суд на Укртелеком и потребовал вернуть долг в размере 1,1 млрд грн по невыплаченным облигациям.
Как писала LIGA.net, еще в 2015 году Укртелеком взял на себя обязательство выкупить у двух госбанков (Ощада и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ (дочка СКМ) на сумму 2 млрд грн. Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив - Тримоб, поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций. Сроки выплаты долга истекли еще в середине марта.
Что касается самой ЕСУ, то она тоже не рассчиталась по облигациям, которые были выпущены компанией с целью финансирования обязательств, возникших после приватизации Укртелекома в 2011 году. Еще один госбанк (Укрэксим) подал на нее в суд, потребовав возврата 2,8 млрд грн долга.
"В рамках споров пытались предъявить претензии не только к ЕСУ как заемщику, но и к Укртелекому. Укртелеком считает подобные требования безосновательными и заявил соответствующий встречный иск, чтобы окончательно это установить", - разъяснил Шуранов.
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