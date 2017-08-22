Благотворительный фонд Alpari подвел итоги 1-й половины 2017 года

Брокер Alpari подвел итоги деятельности своего благотворительного фонда за 1-ю половину 2017 года. Согласно данным компании, общая сумма финпомощи превысила 8 миллионов рублей. Команда брокера провела для своих подопечных, численность которых составляет более 2,6 тыс., 61 благотворительное мероприятие. Также в Alpari сообщили, что 99 подопечным фонда была оказана помощь в лечении и реабилитации.

Отдельно в компании выделили проекты «Накорми ребенка», с помощью которого продуктами были обеспечены свыше 7 тысяч детей, и «Здоровье детям», в рамках которого было приобретено 540 единиц лекарственных препаратов. Помимо этого, Alpari провел особую акцию «Свой огород» и обеспечил 4 детских учреждения в Республике Татарстан семенами и саженцами.

Благотворительный фонд Alpari был создан в 2005 году, и его основная цель - помочь детям, которые проживают на территории Татарстана, полноценно развиваться. Всего за 12 лет работы фонд брокера помог более чем 17 тысячам детей, а сумма финпомощи превысила за этот период 73 миллиона рублей.

По материалам: IAFT News