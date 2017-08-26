



ПАО "Укрпочта" в январе-июне 2017 года получила чистый убыток 359,82 млн грн по международным стандартам финансовой отчетности против 18,79 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, говорится в квартальном отчете компании в системе раскрытия НКЦБФР в понедельник.

С учетом ранее обнародованных компанией данных, во втором квартале этого года "Укрпочта" сработала с чистым убытком 121,8 млн грн, тогда как второй квартал прошлого года она завершила с чистой прибылью 3,6 млн грн.

Согласно отчету, чистый доход государственного оператора за первое полугодие 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% - до 2 млрд 206,8 млн грн.

"Укрпочта" уточняет, что доходы от универсальных услуг почтовой связи в январе-июне-2017 выросли на 17,8% - до 552,25 млн грн, от выплаты и доставки пенсий - на 3,7%, до 592,61 млн грн, от реализации товаров и готовой продукции - на 6,3%, до 52,18 млн грн. Помимо того вознаграждение по договорам комиссии и агентское вознаграждение увеличились на 46,7% - до 122,7 млн грн, доходы от других услуг - на 13,5%, до 569,43 млн грн.

В то же время доходы от услуг почтовой связи сократились сразу на 34% - до 317,63 млн грн.

Компания в январе-июне-2017 сработала с валовым и операционным убытком соответственно 354,99 млн грн, тогда как январь-июнь-2016 она завершила с валовой и операционной прибылью соответственно 267,26 млн грн и 103,03 млн грн.

В структуре затрат сильнее всего выросла оплата труда - на 27,7%, до 1 млрд 485,44 млн грн, отчисления на соцмеры - на 41,7%, до 368,49 млн грн и амортизация - в 2,6 раза, до 193,58 млн грн.

"Укрпочта" указывает, что в первом полугодии 2017 года в балансе она увеличила с нуля до 335,18 млн грн часть собственного капитала, находящуюся на временно оккупированной территории (ВОТ), тогда как объем необоротных и оборотных активов на ВОТ остался примерно прежним - соответственно 362,3 млн грн и 106,7 млн грн на конец июня.

К концу 2016 года уставный капитал (УК) ПАО "Укрпочта" составлял 359,255 млн грн, а капитал в дооценке оценивался в 6 млрд 459,49 млн грн. Всего собственный капитал предприятия составлял 7,165 млрд грн.

Согласно новому отчету, зарегистрированный УК на конец июня был равен 6 млрд 518,597 млн грн, а капитал в дооценках - 319,02 млн грн. За полугодие собственный капитал сократился на 5% - до 6 млрд 809,81 млн грн.

В документе говорится, что общая стоимость вознаграждения "Укрпочты" ключевому персоналу за первое полугодие составила 38,79 млн грн.

Компания также отмечает, что 27 июня ее компьютерная сеть была массово поражена вирусом, что привело к блокированию и полной неработоспособности автоматизированных систем общества, в связи с чем возможна коррекция финотчетности.

"По состоянию на 27.06 ... по результатам инвентаризации автоматизированных систем ПАО "Укрпочта" было установлено, что все автоматизированные системы общества неработоспособны вследствие поражения вирусом операционных систем сервисов и персональных компьютеров. Учитывая масштабы поражения, определить сроки возобновления работы автоматизированных систем общества невозможно", - говорится в отчете.

Компания указывает, что с учетом большого количества обособленных подразделений по состоянию на дату формирования квартальной отчетности восстановление автоматизированных систем продолжается.

"После полного восстановления работоспособности автоматизированных систем квартальная отчетность с заполненными разделами баланса ... в графах "на конец отчетного периода" будет дополнительно размещена на веб-странице общества. Примерный срок размещения дополнительной отчетности общества - до 08.08.2017 года включительно", - уточняется в документе.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет более 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, а еще около 1.2 тыс. находятся на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.

Компания недавно завершила корпоратизацию, в связи с чем данный отчет является первым в системе раскрытия НКЦБФР.