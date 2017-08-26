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JKX в I пол.-2017 сократила убыток на 23,8%
10:15 25.08.2017 |
Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Plc с активами в Украине и России в январе-июне 2017 года сократила чистый убыток на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $7,68 млн, сообщается в полугодовом отчете компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) во вторник.
Согласно ему, выручка JKX за первое полугодие выросла на 7,4% - до $37,99 млн, тогда как валовая прибыль упала на 29% - до $4,51 млн, а операционный убыток - на 9%, до $5,3 млн.
После публикации отчета и сообщения об очередной смене руководства курс акций компании на LSE упал сразу на 8,8%.
Компания объясняет снижение убытка тем, что в январе 2016 года она понесла $3,1 млн расходов в связи с заменой правления. В отчетном периоде JKX также столкнулась с непредвиденными расходами в $1,4 млн, связанными с предоставлением выходных пособий исполнительным директорам после годового общего собрания акционеров 30 июня 2017 года.
"На финансовые результаты компании за первое полугодие 2017 года положительно повлияли повысившиеся цены на нефть и газ, что компенсировалось снижением производства", - говорится в отчете.
В то же время, как указывается в документе, существенно меньшая, чем в январе-июне-2016, позитивная курсовая разница ($3,5 млн против $14,13 млн) привела к тому, что совокупный убыток JKX за шесть месяцев составил $4,18 млн, тогда как первое полугодие-2016 компания завершила с совокупной прибылью $4,04 млн.
JKX также уточняет, что ее обязательства по заимствованиям сократились незначительно - с $16,8 млн до $16,3 млн, тогда как свободные денежные средства упали с $14,3 млн до $4,2 млн, что, вероятно, связано с ростом капитальных инвестиций с $2,2 млн до $10,4 млн.
Компания напоминает, что в январе-июне 2017 года она сократила среднесуточную добычу углеводородов на 17,3% по сравнению с январем-июнем-2016 - до 8,598 тыс. boepd (баррелей нефтяного эквивалента, boepd). Ко второму полугодию 2016 года сокращение добычи составило 12,6%.
В Украине снижение добычи в январе-июне 2017 года составило 8,5% к первому полугодию 2016 года - до 3,766 тыс. boepd.
Как сообщалось, JKX в 2016 году сократила чистый убыток в 2,2 раза - до $37,12 млн при снижении выручки на 16,6% - до $73,85 млн.
Компания объясняла высокий уровень чистого убытка такими факторами, как необходимость обеспечения производства на базе высоких налогов 2015 года, а также смена правления в январе 2016 года. Без их влияния чистый убыток составил всего $7,5 млн, что в 3,4 раза ниже аналогичного показателя за 2015 год.
Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,54% акций, Glengary Overseas Limited Александра Жукова - 11,45% акций, а также российская Proxima Capital Group - 19,92%.
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