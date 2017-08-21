RoboForex приглашает на новые вебинары Форекс

Брокер RoboForex предлагает своим клиентам повысить уровень знаний и получить новую информацию касательно рынка Форекс. Материал, который специалисты компании готовят для вебинаров, поможет трейдерам усовершенствовать торговую стратегию и заключать больше прибыльных сделок.

В предстоящие пять дней клиенты RoboForex могут узнать о торговых системах «Distribut», «Торговый хаос», «Экстра», «Откат Зиг-Зага». Как сообщается, специалисты компании расскажут о кросс-курсах единой евровалюты, швейцарского франка и британского фунта. Также трейдерам будет представлен обзор текущей ситуации на Форекс.

В специальном разделе сайта RoboForex можно просмотреть подробно все темы предстоящих вебинаров и время их проведения. Зарегистрироваться для участия в online-семинаре можно прямо на сайте компании.

Также напомним, что клиентам «РобоФорекс» доступны в записи все вебинары, которые были ранее проведены специалистами компании. Раздел «Архив вебинаров» поможет трейдерам быть в курсе всех важных событий финрынка и получать новые знания в любое удобное для них время.