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Повторный аукцион по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" не состоится из-за отсутствия заявок
15:30 21.08.2017 |
Запланированный 22 августа повторный аукцион по продаже Фондом государственного имущества (ФГИ) 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" не состоится из-за отсутствия заявок, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы правления "Украинской биржи" (УБ, Киев) Евгений Комиссаров.
Как сообщалось, компания Ornex, входящая в группу СКМ, приобрела на фондовой бирже ПФТС 18 августа по 25% акций ПАО "ДТЭК Захидэнерго" и ПАО "Киевэнерго", выставленных на продажу ФГИ Украины. Цена 25% акций "ДТЭК Захидэнерго" составила 417,163 млн грн, что на 20% выше стартовой цены, тогда как 25% акций "Киевэнерго" были куплены по стартовой цене в 759,633 млн грн.
Ранее, 16 августа, Ornex также приобрела на аукционе ФГИ 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго". Торги проходили на фондовой бирже "Иннэкс".
Запланированные в этот же день - 16 августа, аукционы по продаже 25% акций ПАО "Донбассэнерго" (на "Украинской межбанковской валютной бирже") и 25% акций ПАО "Сумыоблэнерго" (на бирже "Перспектива") не состоялись из-за отсутствия заявок. По этой же причине 15 августа не состоялся аукцион по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" на "Украинской бирже".
Повторный и последний аукцион по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" запланирован 29 августа, "Донбассэнерго" и "Сумыоблэнерго" - 23 августа. Организаторы торгов остаются прежними.
Помимо этого, 31 августа на ПФТС запланированы еще два аукциона: по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" и ПАО "ДТЭК Днипроэнерго".
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