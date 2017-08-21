Нафтогаз Украины повысил цены на природный газ для промышленных предприятий на 6,3-6,7% в сентябре 2017 года

В сентябре 2017 г. цены на природный газ для промышленных потребителей вырастут на 6,3-6,7% по сравнению с ценами на август этого года. Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

Для предприятий, использующих от 50 тыс. кубометров газа и не имеющих задолженности, цена составит 7,92 тыс. грн за тысячу кубометров с учетом НДС.

Предложенные цены на газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом.

Детально с расценками можно ознакомиться здесь.

С 1 октября 2015 г. введен в действие закон о рынке природного газа, которым предусмотрено, что поставки газа осуществляются по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных настоящим законом.