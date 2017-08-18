ТАСкомбанк (Киев) победил в конкурсе по выведению с рынка неплатежеспособного банка "Новый".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда гарантирования вкладов, передают Українські Новини.

ТАСкомбанк был признан победителем конкурса и примет участие в выведении с рынка неплатежеспособного банка "Новый".

Фондом гарантирования принято решение о заключении договоров с принимающим банком о передаче ему части активов и обязательств неплатежеспособного банка "Новый".

С 18 августа было решено приостановить выплаты вкладчика банка "Новый" для завершения полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков.

ТАСкомбанку будут переданы все права и обязанности должника перед кредиторами и вкладчиками банка "Новый" по возврату денежных средств и уплаты процентов по договорам банковского счета / вклада.

Предполагается, что принимающему банку будут переданы все обязательства перед 1-8 очередями кредиторов, а также часть обязательств перед 9-й очереди кредиторов.

При заключении договора с победителем конкурса восстанавливаются все условия депозитных и иных договоров по переданным обязательствам, в том числе срок и валюта вклада, процентная ставка и тому подобное.

Как сообщали Українські Новини, ранее ТАСкомбанк уже победил в конкурсе по выведению с рынка неплатежеспособного Диамантбанка.

ТАСкомбанк контролируется Сергеем Тигипко.