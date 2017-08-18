В компании FreshForex теперь можно выводить средства на баланс мобильного телефона

Брокерская компания FreshForex расширяет границы для своих клиентов. Брокер, который своей основной задачей считает предоставление наиболее выгодных и удобных условий для осуществления торговли на финансовых рынках, на этот раз увеличил возможности для вывода финсредств на баланс мобильно телефона. Отметим, что FreshForex предлагает трейдерам подобный сервис в числе первых на рынке.

В компании сообщили, что подобным способом снятия финсредств могут воспользоваться абоненты таких операторов сотовой связи как "Билайн", "Мегафон", МТС, Tele2.

Более подробно с условиями данного сервиса, а также с инструкцией для всех вариантов пополнения, предлагается познакомиться в разделе «Пополнение и снятие».

Более того, клиентам предоставляется возможность моментально пополнить счет, используя мобильный платеж. Чтобы произвести такую операцию необходимо во окне «Быстро пополнить счет» ввести номер счета, выбрать платежным методом необходимого оператора и указать номер телефона, а также сумму пополнения.

По материалам: IAFT News

