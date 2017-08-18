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В компании FreshForex теперь можно выводить средства на баланс мобильного телефона
17:28 18.08.2017 |
Брокерская компания FreshForex расширяет границы для своих клиентов. Брокер, который своей основной задачей считает предоставление наиболее выгодных и удобных условий для осуществления торговли на финансовых рынках, на этот раз увеличил возможности для вывода финсредств на баланс мобильно телефона. Отметим, что FreshForex предлагает трейдерам подобный сервис в числе первых на рынке.
В компании сообщили, что подобным способом снятия финсредств могут воспользоваться абоненты таких операторов сотовой связи как "Билайн", "Мегафон", МТС, Tele2.
Более подробно с условиями данного сервиса, а также с инструкцией для всех вариантов пополнения, предлагается познакомиться в разделе «Пополнение и снятие».
Более того, клиентам предоставляется возможность моментально пополнить счет, используя мобильный платеж. Чтобы произвести такую операцию необходимо во окне «Быстро пополнить счет» ввести номер счета, выбрать платежным методом необходимого оператора и указать номер телефона, а также сумму пополнения.
По материалам: IAFT News
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