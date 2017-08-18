НБУ разрешил Экспресс-банку присоединиться к Индустриалбанку

Национальный банк разрешил Экспресс-банку (Киев) присоединиться к Индустриалбанку (Запорожье).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк Украины предоставил разрешение на реорганизацию путем присоединения Экспресс-банка к Индустриалбанку по упрощенной процедуре.

Соответствующее разрешение предоставлено решением комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ №303 от 18 августа 2017 года.

Предварительный вывод о согласовании проекта плана реорганизации Экспресс-банка к Индустриалбанку путем присоединения по упрощенной процедуре Национальный банк предоставил 14 июля.

В результате реорганизации Индустриалбанк станет правопреемником всех прав и обязанностей Экспресс-Банка в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов.

Индустриалбанк в порядке правопреемства вступит во все права по переданным ему активам (включая права по договорам поручительства).

Кроме того, ему перейдут обязанности должника по требованиям кредиторов (вкладчиков) по переданным обязательствам без необходимости внесения изменений в соответствующие договоры.

Банки-участники реорганизации должны сообщить своим клиентам о правопреемстве Индустриалбанку всех прав, обязанностей и имущества Экспресс-Банка, разместив соответствующую информацию на своих официальных сайтах, а также в своих офисах, где проводится обслуживание клиентов.

Как сообщали Українські Новини, в июне Нацбанк оптимизировал процедуру реорганизации банков путем присоединения.

Благодаря этому значительно сократились сроки осуществления реорганизации, в том числе рассмотрения регулятором документов банков-участников реорганизации.

Крупнейшим акционером Индустриалбанка является мать Владимира Дворецкого - Роза Дворецкая с прямой долей в 48,3% акций (опосредованно она владеет 65,5% акций).

Она также является крупнейшим опосредованным акционером Экспресс-банка (80,03%).

Данные банки входят в одну банковскую группу.