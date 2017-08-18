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ФГИ продал блок пакет "ДТЭК Захидэнерго" по цене на 20% выше стартовой
11:50 18.08.2017 |
Фонд госимущества (ФГИ) Украины на аукционе 18 августа продал блокирующий пакет акций (25%) ПАО "ДТЭК Захидэнерго" за 417,164 млн грн, сообщается на веб-сайте ФГИ.Всего продано 3 млн 197,637 тыс. акций по цене 130,46 грн за шт., что на 20% выше стартовой. На покупку ценных бумаг претендовали два участника.
Торги проходили на фондовой бирже ПФТС. Имя победителя аукциона не уточняется.
Накануне курс акций "ДТЭК Захидэнерго" на "Украинской бирже" подскочил на 26,7% - до 150,6933 грн за штуку, в течение дня было заключено 27 сделок на 0,8 млн грн по курсам от 126 до 155 за акцию.
Котировки купли-продажи на конец дня 17 августа составляли 140 и 150 грн за акцию соответственно, тогда как на момент объявления биржевых торгов Фондом госимущества в конце июля – соответственно 119,6 и 123 грн за акцию. Утром в пятницу спред расширился и накануне аукциона ФГИ составлял: покупка – 144,9 грн, продажа – 169,9 грн за акцию.
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