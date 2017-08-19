Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Киевстар" во II кв.-2017г увеличил EBITDA на 13,7% и доход на 10%

 

Мобильный оператор АО "Киевстар" в апреле-июне 2017 года увеличил общий доход на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 4,058 млрд грн, сообщила международная группа Veon (до ребрендинга - VimpelCom Ltd.) в квартальном отчете в четверг.

Согласно ему, за указанный период "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 13,7% - до 2,305 млрд грн, тем самым нарастив рентабельность по EBITDА на 1,9 процентного пункта (п. п.) - до 56,8%.

Доход от услуг мобильной связи оператора во втором квартале составил 3,781 млрд грн - на 10,3% выше показателя за аналогичный период 2016 года.

Компания объясняет такой результат продолжающимся ростом доходов от передачи мобильных данных (на 71,6% за отчетный период) благодаря увеличению числа пользователей этой услуги, успешному маркетингу, поддерживаемому продолжением развертывания сети 3G и ориентированные на данные тарифами.

"В результате потребление данных в расчете на пользователя более чем удвоилось во втором квартале 2017 года по сравнению с тем же кварталом предыдущего года", - отмечается в отчете.

Количество абонентов мобильной связи "Киевстара" в апреле-июне 2017 года увеличилось на 2,8% - до 26,1 млн.

Потребление голосовых услуг (MoU) возросло на 2,5% - до 573 минут, а ARPU (средний доход с одного абонента в месяц) мобильной связи увеличился на 8,5% - до 48 грн.

Доходы мобильного оператора от услуг фиксированной связи во втором квартале возросли на 5,9% - до 277 млн грн, в том числе доходы от фиксированного интернета увеличились на 12,5% - до 169 млн грн при том же количестве абонентов - 0,8 млн. ARPU фиксированного интернета вырос на 13,9% - до 69 грн.

Капитальные инвестиции за отчетный период составили 705 млн грн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчете также отмечается, что оператор продолжил развертывание своей 3G-сети в первом квартале, расширив по его итогам охват населения связью 3G-сети до 69% с 64% кварталом ранее и 48% - годом ранее.

"Киевстар" уточняет, что в целом за первое полугодие его доходы увеличились на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 7,929 млрд грн, а EBITDA выросла на 13,8% - до 4,378 млрд грн.

При этом доходы от услуг мобильной связи увеличились на 11,1% - до 7,328 млрд грн, а от фиксированной связи - на 9,9%, до 572 млн грн.

"Киевстар" - оператор телекоммуникаций - предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G.

Акционеры "Киевстар" - международная группа Veon с офисом в Нидерландах. Ее акции находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

15:09 По­че­му рас­тет це­на Bitcoin Cash?

14:43 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 19.08.2017

14:30 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 19.08.17

14:12 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 18.08.2017

12:56 На пост CEO При­ват­бан­ка пре­тен­ду­ют 13 со­ис­ка­те­лей из 7 стран

12:44 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 19 ав­гу­ста

12:17 НБУ про­дал 18 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 3 668 млн гри­вен

11:47 Объ­ем тор­гов на меж­бан­ке 18 ав­гу­ста умень­шил­ся на $63,8 млн до $123 млн

08:45 Ры­нок ак­ций США за­крыл­ся па­де­ни­ем 18 ав­гу­ста, Dow Jones сни­зил­ся на 0,35%

18.08 Курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 18 ав­гу­ста про­бил но­вый пси­хо­ло­ги­че­ский уро­вень

18.08 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 18 ав­гу­ста вновь из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но, ин­декс WIG-Ukraine упал ни­же 600п

18.08 ТАСком­банк по­бе­дил в кон­кур­се по вы­ве­де­нию с рын­ка не­пла­те­же­спо­соб­но­го бан­ка "Новый"

18.08 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 18 ав­гу­ста со­ста­вил 25,4904 грн

18.08 НБУ раз­ре­шил Экс­пресс-бан­ку при­со­еди­нить­ся к Ин­ду­стри­ал­бан­ку

18.08 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 18.08.17

• дальше…

17:50 СУГ до­стиг пре­де­ла оку­па­е­мо­сти

17:13 АМКУ хо­чет сде­лать плат­ным об­жа­ло­ва­ние ре­зуль­та­тов тен­де­ров

08:54 Дизтоп­ли­во по­де­ше­ве­ло в опте на 100 грн/т – до 21 800 грн/т

08:51 Це­ны на ДТ и бен­зи­ны в роз­ни­це оста­ют­ся ста­биль­ны­ми

18.08 Це­ны на нефть 18 ав­гу­ста пе­ре­шли к сни­же­нию, Brent по­де­ше­ве­ла до $50,9 за бар­рель

18.08 Ка­б­мин одоб­рил пе­ре­да­чу Одес­ско­го НПЗ в управ­ле­ние Фон­ду го­си­му­ще­ства

18.08 Укра­и­на на­ме­ре­на воз­об­но­вить СРП с Vanco Prykerchenska на чер­но­мор­ском шель­фе

18.08 Ка­б­мин преду­смот­рел воз­мож­ность за­пре­та пе­ре­ме­ще­ния всех то­ва­ров через ли­нию раз­гра­ни­че­ния на Дон­бас­се, кро­ме гу­ма­ни­тар­ных гру­зов

18.08 Ка­б­мин одоб­рил энер­го­стра­те­гию Укра­и­ны до 2035

18.08 Ка­б­мин сни­зил на 25% нор­мы по­треб­ле­ния га­за без счет­чи­ков

• дальше…

14:49 Тру­до­вые ми­гран­ты из Укра­и­ны под­дер­жи­ва­ют рост эко­но­ми­ки Поль­ши - Barclays

09:41 США на­ча­ли рас­сле­до­ва­ние краж Ки­та­ем ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти

09:20 Трамп уво­лил сво­е­го глав­но­го стра­те­га Бэн­но­на

09:12 Быв­ший ге­не­раль­ный про­ку­рор Ве­не­су­э­лы по­ки­ну­ла стра­ну

09:05 Пар­ла­мент Ве­не­су­э­лы офи­ци­аль­но ли­шен пол­но­мо­чий

18.08 Шеф Пен­та­го­на по­се­тит Ки­ев 24 ав­гу­ста, за­пла­ни­ро­ва­ны его встре­чи с По­ро­шен­ко и Пол­то­ра­ком

18.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 18 ав­гу­ста 2017 го­да

18.08 Ки­тай­ский хай­тек до­гнал и пе­ре­гнал аме­ри­кан­ский

17.08 Morgan Stanley: ми­ро­вой ВВП на мак­си­му­ме с 2010 го­да

17.08 На­валь­ный опуб­ли­ко­вал рас­сле­до­ва­ние о "сыне Пескова"

17.08 "Извинения" от NYT. Укра­и­ну вы­нуж­да­ют на­сту­пить на пу­тин­скую мо­золь Трам­па

17.08 Бан­кам на­до под­го­то­вить­ся к жест­ко­му Brexit - пред­ста­ви­тель ЕЦБ

17.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 ав­гу­ста 2017 го­да

17.08 В ми­ре от­но­сят­ся к Рос­сии с не­до­ве­ри­ем

17.08 Со­вет­ник Трам­па: США ве­дут с Ки­та­ем эко­но­ми­че­скую вой­ну

• дальше…

15.08 Цир­ки и ки­но­сту­дии бу­дут при­ва­ти­зи­ро­вать ми­ни­мум через год - МЭРТ

10.08 Как опла­тить пар­ков­ку в Ки­е­ве по но­вым пра­ви­лам

10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

08.08 Ва­кант­ность в тор­го­вых цен­трах Ки­е­ва рез­ко сни­зи­лась

08.08 Ки­ев­ских пар­ков­щи­ков за­ме­нят кон­тро­ле­ра­ми

07.08 IT-сек­тор за­хва­ты­ва­ет офис­ный ры­нок Ки­е­ва

04.08 Объ­ем жи­лья на пер­вич­ном рын­ке Ки­е­ва в 10 раз пре­вы­ша­ет спрос - экс­перт

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

02.08 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

• дальше…

18.08 Шеф Пен­та­го­на по­се­тит Ки­ев 24 ав­гу­ста, за­пла­ни­ро­ва­ны его встре­чи с По­ро­шен­ко и Пол­то­ра­ком

18.08 Ка­б­мин преду­смот­рел воз­мож­ность за­пре­та пе­ре­ме­ще­ния всех то­ва­ров через ли­нию раз­гра­ни­че­ния на Дон­бас­се, кро­ме гу­ма­ни­тар­ных гру­зов

18.08 Без сте­ны в моз­гах. По­че­му ФСБ уда­ет­ся пач­ка­ми штам­по­вать укра­ин­ских ди­вер­сан­тов

18.08 Вы­жжен­ная зем­ля. По­мо­жет ли "гибридам" но­вая так­ти­ка под Ма­ри­у­по­лем

17.08 "Извинения" от NYT. Укра­и­ну вы­нуж­да­ют на­сту­пить на пу­тин­скую мо­золь Трам­па

17.08 Биз­нес-ас­со­ци­а­ции счи­та­ют не­до­пу­сти­мым дав­ле­ние пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов на Да­ни­лю­ка

17.08 Цирк про­дол­жа­ет­ся. Кор­чак го­то­вит­ся к но­во­му скан­да­лу с "автоматом"

16.08 Яце­нюк и су­пру­га Ава­ко­ва ста­ли вла­дель­ца­ми те­ле­ка­на­ла Эс­прес­со

16.08 Суд аре­сто­вал квар­ти­ру и дом На­са­ли­ка по хо­да­тай­ству биз­нес­ме­на Ды­мин­ско­го

16.08 Что опять про­ис­хо­дит под Ав­де­ев­кой

15.08 По­те­ря­ла бе­ре­га. По­че­му Ти­мо­шен­ко ни­ко­гда не стать пре­зи­ден­том

15.08 Экс­перт, на ко­то­ро­го ссы­ла­лась NYT: Не ве­рю, что Укра­и­на по­став­ля­ла дви­га­те­ли КНДР

15.08 Что из се­бя пред­став­ля­ет укра­ин­ская мо­дер­ни­за­ция тан­ка Т-72

14.08 Ра­кет­ный скан­дал. Де­сять при­чин усо­мнить­ся в вер­сии New York Times

14.08 Ба­за в Оча­ко­ве. За­чем США стро­ят в Укра­ине центр ВМС

• дальше…

15:26 Уче­ные пред­ста­ви­ли ата­ку на смарт­фо­ны с по­мо­щью вре­до­нос­ных зап­ча­стей

13:30 Уход Трам­па ли­шит Twitter двух мил­ли­ар­дов дол­ла­ров

13:06 Facebook вы­пла­тит $100 тыс. ис­сле­до­ва­те­лям за раз­ра­бот­ку тех­ни­ки об­на­ру­же­ния це­ле­на­прав­лен­но­го фишин­га

18.08 Че­му долж­ны учить биз­нес-шко­лы в эпо­ху циф­ро­вой ре­во­лю­ции

18.08 Apple по­да­ла за­яв­ки на па­тен­ты, в ко­то­рых опи­са­на аку­сти­че­ская си­сте­ма, учи­ты­ва­ю­щая ме­сто­на­хож­де­ние слу­ша­те­ля

18.08 Ав­то­мо­би­ли Genesis на­учи­лись вза­и­мо­дей­ство­вать с по­мощ­ни­ком Google Assistant

18.08 Ком­па­ния BMW рас­кры­ла близ­кий к се­рий­но­му но­вый род­стер Z4

18.08 Ки­тай­ский хай­тек до­гнал и пе­ре­гнал аме­ри­кан­ский

17.08 Экс­перт от­ве­ча­ет Ило­ну Мас­ку: ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект не угро­за

17.08 Sharp го­то­вит ещё один без­ра­моч­ный смарт­фон, ко­то­рый воз­ро­дит идеи мо­де­ли Aquos Crystal

17.08 Toyota при­ду­ма­ла про­зрач­ные пе­ред­ние стой­ки

17.08 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

17.08 Microsoft обу­ча­ет дро­ны при­ни­мать ре­ше­ния на ле­ту

17.08 Анон­си­ро­ван са­мый мощ­ный и до­ро­гой смарт­фон Nokia

16.08 Samsung вы­пу­стит пер­вый в ми­ре смарт­фон со встро­ен­ным ал­ко­те­сте­ром‍

• дальше…

18:19 Ин­ве­сто­ры-ак­ти­ви­сты опол­чи­лись на ген­ди­рек­то­ров мно­гих аме­ри­кан­ских ком­па­ний

18.08 Че­му долж­ны учить биз­нес-шко­лы в эпо­ху циф­ро­вой ре­во­лю­ции

17.08 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

03.08 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно