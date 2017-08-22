Государственное ПАО "Строительная компания (СК) "Укрбуд", входящее в Украинскую государственную строительную корпорацию (УГСК) "Укрбуд" (все - Киев), в апреле-июне 2017 года увеличило чистую прибыль в 1,6 раза по сравнению с апрелем-июнем 2016 года - до 4,399 млн грн.

Согласно квартальному отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход вырос в 1,6 раза и составил 160,012 млн грн.

Валовая прибыль ГПАО "СК "Укрбуд" во втором квартале 2017 года увеличилась на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 21,624 млн грн, а операционная прибыль увеличилась в 2,2 раза и составила 7,887 млн грн.

Нераспределенная прибыль компании с начала 2017 года к концу июня увеличилась на 9,7% - до 15,726 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ГПАО "СК "Укрбуд" за первое полугодие 2017 года снизилась на 36,1% по сравнению с концом 2016 года и составила 168,874 млн грн.

По результатам первых двух кварталов текущего года компания лишилась долгосрочных обязательств в размере 288,429 млн грн, а ее текущие обязательства выросли на 31,8% - до 519,353 млн грн.

Как сообщалось, ГПАО "СК "Укрбуд" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2015 годом - до 6,048 млн грн, ее чистый доход также вырос в 1,9 раза и составил 304,051 млн грн.

ГПАО "Строительная компания "Укрбуд" создано правительством Украины в 2004 году и входит в состав УГСК "Укрбуд".

Компания занимается проектированием и строительством объектов промышленного и гражданского назначения, подготовкой кадров для стройотрасли. В состав "Укрбуда" на конец 2016 года входили 19 дочерних предприятий в Украине.

Собственником 100% акций ГПАО, согласно данным НКЦБФР, на первый квартал 2017 года являлся Кабинет министров Украины.

Зарегистрированный капитал ГПАО "СК "Укрбуд" на 3 августа 2017 года составлял 193,136 млн грн.