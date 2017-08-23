Винницкий молокозавод "Рошен" (ВМЗР), входящий в группу компаний Roshen, в январе-июне 2017 года расширил географию экспортных поставок на четыре страны за счет выхода на рынок Румынии, Польши, Ганы и Нигерии.

Согласно сообщению пресс-службы Roshen, в 2016-первом полугодии 2017 годов продукция экспортировалась в 36 стран.

За первое полугодие 2017 года ВМЗР экспортировал 5,073 тыс. тонн молочной продукции.

Всего за этот период молокозавод реализовал 14,856 тыс. тонн продукции, из которых 9,348 тыс. тонн пришлось на саму корпорацию Roshen, еще 435 тонн - на внутренний рынок.

В натуральном выражении экспорт за первое полугодие 2017 года сократился на 14% по сравнению с первым полугодием 2016 года, но в денежном эквиваленте он вырос на 34%.

"Винницкий молочный завод " начал свою производственную деятельность в июне 2014 года. Мощность предприятия позволяет перерабатывать 600 тонн молока в сутки.